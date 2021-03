El príncipe de Johor, nuevo gestor del Valencia: su fortuna, vida de lujos y relación con Peter Lim

En Valencia, con el recelo por lo ocurrido con Peter Lim estos años, se preparan para recibir a un príncipe que, además, es de lo más extravagante. Para empezar tiene doce nombres: Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar Ibni Tumku Ibrahim Ismail. Para reducirlo, es mejor conocido como Tunku Ismail. O también 'TMJ', abreviatura del título Tunku Mahkota Johor, que también es su apodo.

Todo apunta a que Tunku Ismail, príncipe del estado malasio de Johor, será el encargado de la gestión y el control del Valencia CF tras llegar a un acuerdo con Lim. De momento, entre los planes del magnate singapurense no está vender el club, pero sí abre la puerta al príncipe para convertirse en socio capitalista no mayoritario. Una alianza para dar un impulso al club con proyectos estancados como el Nuevo Mestalla.

En la ciudad del Turia se preguntan quién es el príncipe de Johor. Para empezar es el hijo mayor del actual sultán de Johor, el sultán Ibrahim Ismail, uno de lo mandatarios más poderosos de Malasia. En este país del sudeste asiático su sistema político de lo más peculiar, una monarquía parlamentaria rotatoria, en el que cada cinco años asume el trono uno de los sultanes que reinan en sus territorios. Como curiosidad, el sultán de Johor rechazó en 2016 ser rey de la Federación, tal como le correspondía.

La mansión de los Picapiedra de la familia de Johor

Tunku Ismail es el heredero del trono del sultán Ibrahim y también de una multimillonaria fortuna familiar cifrada en 750 millones de euros. Tanto al sultán como al príncipe heredero les rodea una vida llena de lujos, la mayoría de ellos extravagantes: desde la mansión réplica de Los Picapiedra y un Boeing 737 pintado de color dorado y valorado en más de 90 millones del padre hasta un helicóptero y un avión privado, ambos de lujo, que ya tiene el hijo.

Las pasiones de Tunku Ismail son también de lo más variopintas. Le gustan los automóviles de gama alta y también las armas. Su pasado militar, tradición en su familia, sigue vigente en su vida: tiene el cargo de Capitán del General de División del ejército indio y le gusta ser recibido por su tripulación siempre con el saludo militar.

El nuevo estadio del Johor FC Johor FC

El fútbol, su pasión

Más allá de los lujos, su otra pasión es el deporte. Dos en especial, el polo y el fútbol. El primero lo practica y en el segundo ha ido ganando experiencia sobre gestionar un club, labor que a partir de junio podría llevar a cabo en el Valencia. Este lunes sacaba pecho de su labor al frente del Johor FC:

"No soy nuevo en el fútbol. Creé el Johor y hemos ganado 16 títulos en ocho años, siendo uno de los equipos más importantes del sudeste asiático. Quiero expandir mi imperio desplegar mis alas y tener nuevos retos", decía el príncipe en su Instagram. Además, recientemente ha estrenado un estadio de 200 millones de euros de coste que mandó construir.

Íntimo de Peter Lim

Lo que le lleva al Valencia es su amistad con Peter Lim. El estado de Johor está pegado a Singapur y el magnate guarda desde años una buena amistad tanto con el sultán Ibrahim como con su hijo, el príncipe Tunku Ismail. De hecho, la cara del príncipe podrá sonar a algún valencianista que le haya podido ver acompañando a Lim en Mestalla en alguna ocasión.

En 2016, el príncipe tuvo su primera toma de contacto con el Valencia de Lim. Conoció el estadio, la Ciudad Deportiva, saludó a la plantilla y al entrenador de por aquel entonces, Gary Neville, y presenció un encuentro en Mestalla contra el Atlético de Madrid. En enero de 2017, se firmó entre el Valencia y Johor FC, el club del príncipe, un acuerdo de colaboración. Por último, en 2018 volvió a ir a Mestalla con Lim para ver otro encuentro en directo, esta vez contra el Getafe, que volvió a acabar en derrota valencianista.

Cristiano Ronaldo y el príncipe de Johor Instagram

Los contactos del príncipe en el fútbol no acaban ahí. En otras ocasiones se le ha visto al lado del representante Jorge Mendes, que también tiene un fuerte vínculo con Peter Lim. Tunku Ismail se ha rodeado del 'clan Mendes', que va desde José Mourinho hasta Cristiano Ronaldo, al que conoció en 2017 durante la visita del astro portugués a Singapur y del que habla como su amigo.

"Soy un príncipe, no un hombre de negocios. El dinero no me motiva, me motiva la gloria y hacer historia. No es un secreto que amo el fútbol, me apasiona", se presentaba el príncipe al valencianismo por sorpresa. En el club y en Meriton guardan silencio, pero Anil Murthy reconocía este martes que le conoce "muy bien".

El príncipe está en camino. Los lujos y su pasión por el fútbol le definen, mientras en la afición che solo se preguntan si su llegada no resultará en otro desastre como el de Lim.

[Más información - El príncipe de Johor pone valor al Valencia y habla de su llegada: "No cambiaré el escudo"]