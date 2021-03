El príncipe de Johor, a punto de llegar al Valencia: cerrado el acuerdo con Peter Lim

El Valencia tendrá nuevo socio multimillonario. À Punt ha desvelado que el príncipe de Johor habría llegado ayer a un acuerdo con Peter Lim para quedarse el control y la gestión del Valencia Club de Fútbol, por lo que Tunku Ismail, de 36 años, se convertiría en socio capitalista no mayoritario. El magnate asiático seguirá siendo quien tome la última palabra en las decisiones estructurales del club.

Hasta ahora reinaba la incertidumbre en torno a la figura del príncipe de Johor, que colgó varios pantallazos del valor histórico y económico del Valencia y hasta se presentó desde su perfil con una serie de puntos en los que hablaba ya como parte del club. Sin embargo, las señales que daba sobre una posible compra de la entidad no eran así.

Tunku Ismail, que es amigo de Peter Lim, compartió en su Instagram el valor del Valencia, 408 millones de euros, otorgado por Consultancy Europe. Se trataba ya de un movimiento impropio de un comprador, lo cual despistó e hizo pensar en una posible alianza con el magnate singapurense, que es lo que ha acabado siendo, y no tanto en una compra del máximo accionariado del club.

Peter Lim y el príncipe de Johor

El máximo accionista del Valencia, Peter Lim, cerró un acuerdo con el Príncipe de Johor este lunes por el que sería "socio capitalista no mayoritario pero con el control total de la gestión del club". En el Valencia CF, de momento, no se han pronunciado aunque el entorno de Lim sí desmentía a algunos medios que se tratara de una compra.

El príncipe se presenta

Tunku Ismail, que es amigo de Lim y visitó las instalaciones del club en 2016 al poco de hacerse el empresario de Singapur con la mayoría accionarial del club, realizó horas después una serie de reflexiones en las que pareció ofrecerse como solución a los problemas de la entidad e incluso habló de ella en primera persona.

"Necesitamos gente de fútbol en el club", apuntó, tras señalar que hace falta alguien "con hambre de éxitos, apasionado y que entienda lo grande que es el Valencia como club".

Ismail dijo de sí mismo que no es "un hombre de negocios" sino parte de la realeza y que no le motiva el dinero sino "la gloria y hacer historia". También recordó que ya tiene un club en Johor, que quiere expandir su imperio y que no es "nuevo en el fútbol". Además, aclaró que no es alguien que “cambiará tu escudo o tu tradición”.

El movimiento de Ismail llega después de que el presidente del Valencia, Anil Murthy, haya estado tres semanas en Singapur con Lim y horas antes de que se reúna con el president de la Generalitat, Ximo Puig, para hablar de la situación de las obras paradas del Nuevo Mestalla.

