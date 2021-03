El príncipe de Johor pone valor al Valencia y habla de su llegada: "No cambiaré el escudo"

Un príncipe ha revolucionado el entorno del Valencia CF en las últimas horas. Su nombre es Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim y es el legítimo heredero de Johor, estado situado al sur de Malasia y conectado con Singapur. A través de su cuenta de Instagram lanzó primero un críptico mensaje sobre el valor del mensaje y, horas más tarde, ya hablaba como su fuera el nuevo dueño del club.

El príncipe de Johor, amigo de Peter Lim, multimillonario dueño del Valencia, colgó en su perfil de Instagram varias imágenes y capturas sacadas de informes internacionales sobre el valor, tanto deportivo como económico, del club. Se trataban de pantallazos sobre el palmarés del club che y su posición en listas internacionales de clubes (aparecía el 60º en uno de ellos) y sobre el valor del Valencia, de 408 millones de euros, otorgado por Consultancy Europe.

Un emoji de una cara pensativa añadía más al morbo al asunto, aunque el propio príncipe de Johor se encargó por sí solo de aumentar más todavía el calibre de los rumores. Viendo quizás la repercusión, quiso darse a conocer al aficionado valencianista a través de una serie de puntos.

El príncipe se presenta

"Soy un príncipe, no un hombre de negocios. El dinero no me motiva, me motiva la gloria y hacer historia. No es un secreto que amo el fútbol, me apasiona", se presentaba hablando casi como si se creyera el nuevo dueño de la entidad valencianista. "No soy nuevo en el fútbol. Cree el Johor y hemos ganado 16 títulos en ocho años siendo uno de los equipos más importantes del sudeste asiático. Quiero expandir mi imperio desplegar mis alas y tener nuevos retos", añadía.

Gary Neville, exentrenador del Valencia, junto al príncipe de Johor durante su visita Valencia CF

Abierta la puerta a su participación en el Valencia de su amigo Lim, está por ver si se convertiría en su reemplazo en el club o en un nuevo aliado para el empresario singapurense. Lim se ha gastado desde su llegada al Valencia menos dinero que los 408 'kilos' de valor que ha puesto el príncipe de Johor al club, un movimiento no demasiado lógico para un comprador.

Aunque el príncipe de Johor ya habla directamente de su llegada al Valencia: "Por último, pero no menos importante, no soy alguien que cambie el escudo o la tradición de tu club, como dije antes. No soy un hombre de negocios, estoy aquí por la gloria. ¿Qué necesita Valencia? Necesitas a alguien que sepa fútbol, tenga hambre de éxito, sea apasionado y entienda lo grande que es un club Valencia. Primera paso. Necesitamos gente de fútbol en el club", concluyó.

El misterio no tardará en resolverse ya que, de forma enigmática, el príncipe de Johor se dio dos días "para pensar".