Anil Murthy, sobre la llegada del príncipe de Johor: "El Valencia no está en venta"

El Valencia acapara todos los focos después de que se conociese la llegada del príncipe de Johor al club. Ante los muchos rumores que han aparecido en las últimas horas, el presidente de la entidad blanquinegre, Anil Murthy, ha hablado ante los medios de comunicación.

Murthy ha asegurado que ha hablado con Peter Lim y que nada ha cambiado, que pese a lo que se dice el Valencia no está en venta. "Hablé con Peter hace pocos días y no me dio ninguna directriz de que fuera a cambiar la situación, el club no está en venta", ha manifestado el dirigente che.

Lo que no ha aclarado Anil Murthy es si el príncipe de Johor pasará a formar parte del Valencia en algún plano de la institución. Fue el propio príncipe, Tunku Ismail, el que a través de sus redes sociales hizo saltar las alarmas entre la afición valencianista, con varios pantallazos del valor histórico y económico del club.

Gary Neville, exentrenador del Valencia, junto al príncipe de Johor durante su visita Valencia CF

Tunku Ismail también se ha presentado para los que no le conociesen. "Soy un príncipe, no un hombre de negocios. El dinero no me motiva, me motiva la gloria y hacer historia. No es un secreto que amo el fútbol, me apasiona", comenzó exponiendo.

Presentación firme

"No soy nuevo en el fútbol. Creé el Johor y hemos ganado 16 títulos en ocho años, siendo uno de los equipos más importantes del sudeste asiático. Quiero expandir mi imperio desplegar mis alas y tener nuevos retos", añadió el príncipe de Johor, quien también habló directamente sobre su llegada al Valencia.

"Por último, pero no menos importante, no soy alguien que cambie el escudo o la tradición de tu club, como dije antes. No soy un hombre de negocios, estoy aquí por la gloria. ¿Qué necesita el Valencia? Necesitas a alguien que sepa fútbol, tenga hambre de éxito, sea apasionado y entienda lo grande que es un club como el Valencia. Primer paso. Necesitamos gente de fútbol en el club", afirmó después.

Según las últimas informaciones, Tunku Ismail, de 36 años, pasará a ser socio del Valencia, aunque no mayoritario, ya que Peter Lim continuará con el máximo poder de la entidad che. Esto no implica que las partes hayan llegado ya a un acuerdo y que el príncipe de Johor pueda llegar a disponer del "control total de la gestión del club".

