Ximo Puig estalla contra el Valencia CF de Peter Lim: "Los gestores del club no tienen credibilidad"

"La credibilidad y el crédito de Meriton están bajo mínimos. Los gestores del Valencia CF no tienen crédito en la sociedad valenciana". Así de contundente se pronunció este martes el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a la salida de su reunión con el presidente del club, Anil Murthy.

Puig recibía al directivo en el Palau de la Generalitat a propuesta del propio equipo de fútbol. Esperaba soluciones para la reactivación de las obras del nuevo Mestalla, paralizadas desde hace 12 años pese a que la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que las regula está a punto de expirar.

Pero Murthy, que acaba de llegar de Singapur tras visitar al propietario del club, Peter Lim, acudió a la cita sin compromisos sobre las obras. Y lo hizo además en medio de un gran revuelo ante la posible incorporación del príncipe de Johor (Malasia) tanto a la gestión como al accionariado del Valencia CF.

Visiblemente enfadado, Puig lamentó tras el encuentro que "no hay avances" por parte del Valencia CF: "La situación es la que es, es una ATE que se aprobó en 2012 y expira en mayo. Es lo que hay".

Puig, según aseguró, le trasladó "con total claridad" estas mismas palabras al directivo. "No hay alternativa a cumplir la ley. Si no hay alternativa, se producirá lo que se tiene que producir", advirtió en referencia a la anulación de la actuación, con la consecuente pérdida de las ventajas urbanísticas para el club.

"No ha solicitado nada"

Además, sobre la prórroga de la ATE, Puig explicó que Murthy realmente "no ha solicitado nada". "Me ha dicho la posibilidad de que en el futuro se prorrogue, pero en estos temas hay que ser claros, con documentación y asesoramiento jurídico. La toma de decisiones se produce en función de esto. No se trata de comentar", criticó con dureza.

"Estamos como estábamos en septiembre, no hay avances, la situación ha empeorado desde el punto de vista del crédito de vista de Meriton en la Comunidad Valenciana", zanjó sobre la compañía de Lim.

Sobre la posible llegada al Valencia CF del príncipe de Johor, Puig indicó que Murthy no le ofreció detalles. "Según plantea no parece que sea así", afirmó, si bien agregó que "la realidad, muchas veces, supera la ficción".

Tras el encuentro, el Valencia CF emitió un escueto comunicado, en el que se limitó a afirmar de que "el nuevo estadio del Valencia CF es un activo muy importante para el Club y el objetivo es terminarlo". Sin embargo, agregó al respecto que "en este momento la prioridad es deportiva tras una fuerte reestructuración presupuestaria".

Sobre el príncipe de Johor, Murthy se mantuvo en el discurso de que "el Valencia no está en venta", sin ofrecer más detalles y sin negar en ningún momento que su llegada vaya a producirse.