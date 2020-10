Thomas y su respuesta más madridista tras dejar tirado al Atleti: a los colchoneros no gustará

Thomas Partey ha sido uno de los nombres del verano. Su descontento en el Atlético de Madrid era evidente, ya que se trataba de uno de los jugadores más utilizados por el Cholo Simeone, clave en el centro del campo colchonero, pero su sueldo no era acorde a su rendimiento.

En el club rojiblanco no estuvieron lo suficientemente atentos y no hicieron caso a los llamados del jugador, que expresó su descontento en más de una ocasión. Sin embargo, el mercado de fichajes llegaba a su fin y el centrocampista recibió la llamada del Arsenal, que se lanzó con todo a por su fichaje.

El jugador era una petición expresa de Mikel Arteta que presionó a los dueños del club para poder pagar la cláusula de Thomas y que este hiciera las maletas rumbo a Londres. Ahora ha llegado a su nuevo club donde parece estar encantado, adaptándose poco a poco a una nueva liga y a una nueva cultura después de toda una vida en España.

Thomas Partey durante el partido ante el Villarreal EFE

El conjunto gunner ha intentado sacar su lado más personal y divertido con un entretenido test de preguntas rápidas donde Thomas se abre completamente y responde sobre sus gustos, sus aficiones y sobre sus referentes. Sin embargo, ha sido ahí, precisamente en los jugadores en quienes se fija, donde Thomas ha soltado la bomba, ya que ha confesado su devoción por un jugador del Real Madrid, el que hasta ahora ha sido su eterno rival.

Sin embargo, Thomas comenzó hablando sobre su infancia y sobre sus primeros recuerdos, sus primeras impresiones con un balón: El exjugador del Atleti asegura que todos esos momentos se los debe a su padre, quien le llevaba a su centro de entrenamiento para poder disfrutar un poco del balón y que gracias a él y sus amigos comenzó a jugar.

Thomas Partey ha confesado también su devoción por un jugador con pasado en la Premier, precisamente en un rival del Arsenal como es el Chelsea, y en el Real Madrid. Se trata de Michael Essien, al que considera su héroe y uno de los mejores jugadores que ha tenido Ghana en toda su historia.

Su devoción por Kroos

No obstante, la gran sorpresa llegó cuando fue preguntado por quien es su centrocampista preferido en la actualidad. El ex del Atleti no dudó y apuntó hacia una de las estrellas del Real Madrid, hacia Toni Kroos, con el que tantas veces se enfrentó en los derbis madrileños que ha disputado el nuevo jugador del Arsenal.

Toni Kroos, durante la entrevista de este miércoles

Esta respuesta, tan solo unos días después de haberse marchado de aquella manera del Atleti y haber dejado colgados a los de Simeone sin posibilidad de fichar, sin duda que no sentará nada bien a una afición colchonera dolida por la marcha de un jugador importante en un momento en el que fichar era casi imposible.

Además, en el test realizado por el equipo de redes sociales y comunicación del Arsenal, Thomas dejó algunas reflexiones interesantes como que Neymar era el jugador más habilidoso del mundo al que es muy difícil robarle el balón, que su primera equipación fue la de Ghana, regalada por su padre y que sus aficiones son leer, jugar a videojuegos con sus amigos y que es gran amante del boxeo.

Otra de las grandes sorpresas dejadas por Thomas Partey fue cuando eligió al mejor jugador de todos los tiempos, y es que el futbolista del Arsenal volvió a demostrar su devoción por Michael Essien, un jugador que sin duda era difícil que entrara en cualquier quiniela de los más grandes de siempre. Para Thomas, Essien es su ídolo.

