El Giro de Italia, en estado crítico: Vegni pasa al ataque tras las acusaciones de De Gendt

El Giro de Italia es ahora mismo un polvorín. Las pésimas medidas de seguridad sanitaria han hecho que el pelotón se levante en armas contra la organización y que la continuidad de la carrera se ponga en tela de juicio, ya que muchos de los corredores afirman no sentirse seguros y no estar dispuestos a jugar con su integridad y con sus vidas.

El coronavirus ha hecho estragos y ha sembrado la duda sobre la eficacia de las medidas que se llevan tomando desde el inicio de la 'Corsa rosa'. La realidad es que la comparación con el Tour de Francia resulta odiosa y no hay mejor prueba que ver como dos de los equipos llamados a pelear por la victoria como Mitchelton Scott y Jumbo-Visma se han tenido que ir a casa por varios positivos.

Sin embargo, todo ha terminado de estallar cuando Thomas De Gendt se ha puesto delante de un micrófono y ha expresado lo que opina sobre una carrera y una organización que "oculta cosas" y que, según el belga, es el pensar de gran parte del pelotón que se plantea incluso abandonar la carrera.

A la conclusión de la duodécima etapa, el corredor del Lotto habló para el medio Sporza donde expresó su opinión acerca del último escándalo que ha rodeado a la carrera, y es que hasta 17 policías que iban siguiendo el Giro-E, la modalidad que se corre con bicicletas eléctricas, han dado positivo.

El Lotto Soudal en la presentación del Giro Twitter (@Lotto_Soudal)

"Si soy honesto, mi cabeza no está realmente centrada en las carreras tras saber que ha habido 17 policías infectados. El Giro está yendo en la mala dirección. Los corredores hemos discutido durante 20 minutos si empezar o no la etapa de hoy porque empezamos a sentirnos inseguros".

"¿Que los policías infectados acompañaban al Giro-E? Sí, sí, sí, sí... eso es lo que dicen. Ya hemos tenido más de 10 casos y ayer escuché toser a varios ciclistas. Es cierto que es la época de los resfriados, pero al final es imposible concentrarte en la carrera".

De Gendt asegura que es casi imposible seguir en carrera en estas condiciones donde no pueden estar implicados en la carretera ya que tienen demasiados factores externos que les generan desgaste. Están pendientes de quien tose o quien tiene mala cara en el pelotón porque el rebrote se puede producir en cualquier momento.

"Hay corredores que preferirían no empezar y otros que sí lo harían. Todos somos libres de hacerlo. Yo soy de los que preferiría no empezar, pero cada uno elige por sí mismo. Si paras, se acabó. Pero si sigues en esa dirección puede ser demasiado tarde. ¿Que si me siento inseguro? Vamos en la dirección equivocada. No es solo por mí, también por mi familia".

Thomas De Gendt al frente de una fuga en el Giro Twitter (@Lotto_Soudal)

"Si esperamos a lo que diga el equipo, la organización o el Gobierno será demasiado tarde. Aún no tengo las pelotas para decir que no voy a salir, pero puede que pronto sea así".

De Gendt asegura que le alarma la falta de seguridad existente en comparación con el Tour: "Pensé que el Giro sería más seguro que el Tour. En el Tour nunca me sentí inseguro. Pero tengo la sensación de que la organización nos está ocultando cosas. Hay mucho dinero en juego y para los patrocinadores es importante que lleguemos a Milán. Están esperando a que el Gobierno decida y las decisiones pueden llegar muy tarde".

La respuesta de Vegni

Estas acusaciones incendiarias de De Gendt donde asegura que el Giro le oculta cosas a los corredores y donde se juega con la seguridad de todo el pelotón han provocado el enfado de la organización y en especial de su director, Mauro Vegni, que ha lanzado un potente aviso al ciclista: "Debería tener cuidado con lo que dice".

"Respeto a los corredores y sus miedos porque cuando se trata de salud hay que tener mucho cuidado. Pero como organización somos cuidadosos todos los días y ponemos todas nuestras fuerzas en ello. Los deportistas deberían comportarse de la misma manera, ayudaría a crear una burbuja de tranquilidad".

Mauro Vegni en una etapa del Giro de Italia 2020 EFE

"Llamé al gerente de su equipo y le dije que Thomas de Gendt debería tener cuidado con lo que dice. Decir que podemos haber manipulado los resultados es muy serio. La salud internacional está en juego".

Vegni quiso aclarar que la prueba de E-Bikes en la que se han registrado los positivos de varios policías es ajena al Giro, por lo que no se atribuye los fallos de esa organización. Por ello, no ve motivos por los que la 'Corsa rosa' deba detenerse y no llegar hasta el final.

"No entiendo por qué deberíamos detener el Giro. El Giro debe continuar, sin duda. Antes de la salida sabíamos que el virus nos atacaría, pero lo único que tenemos que hacer es seguir nuestro camino y mantener la cabeza alta".

[Más información: La Covid-19 también ataca a las estrellas: Cristiano, Mirotic y un Hamilton que teme por su Mundial de F1]