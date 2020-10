La despedida a Laura Salvo del piloto del accidente: "Te has quedado gran parte de mi corazón"

El mundo de los Rallys y del motor sigue llorando la pérdida de la joven Laura Salvo, fallecida en un accidente en el Rally de Vidriera, en Portugal, hace tan solo unos días. La colisión contra una zona de árboles que afectó en gran medida a la parte derecha del coche resultó incompatible con la vida de Laura, que terminó falleciendo de una parada cardiorrespiratoria.

El accidente no solo ha conmocionado al mundo del motor, sino que lo ha hecho con todo el deporte en general teniendo en cuenta lo trágico de la situación y la juventud de la copiloto española, de 21 años, tristemente fallecida en el accidente que se produjo en la primera especial de la prueba, tan solo en los primeros 600 metros.

Quien todavía no se había despedido de Laura Salvo, al menos de manera pública, era su compañero en el coche, el piloto que llevaba los mandos en el accidente, Miquel Socias, que ha querido escribir una emotiva carta para narrar su pesar y lo destrozado que se encuentra en estos momentos en los que ni siquiera sabe si seguirá pilotando en los Rallys después de lo sucedido. De cualquier forma, si continúa nada será ya igual para él.

En dicha carta, Miquel se acuerda de todas las vivencias que han pasado juntos, de los consejos que Laura le daba en carrera y de como actuaba la joven que se había convertido en su inseparable compañera de batallas en los circuitos, incluso introduciéndole en el mundo del motor.

Laura Salvo, copiloto de rallies Instagram

La carta de Miquel

"Tú, tú me enseñaste cómo entrar en este mundo, haciéndome creer que era mucho mejor que los circuitos. Me lo creí. Todo este tiempo me has dejado disfrutar a tu lado, nunca lo olvidaré".

"Te comenté un día que si no te llevaba a mi lado, me costaría mucho coger confianza con mis notas. Con un copiloto distinto nada sería lo mismo. Eres una persona increíble, alegre, trabajadora, muy profesional con tu trabajo, nunca pude quejarme de nada". Miquel, roto por dentro, se abría para dedicarle estas palabras a Laura.

"Tienes a toda la gente de tu entorno, de tu mundo, que estará día tras día recordándote, al igual que yo. Recuerdo aquellas palabras que me decías, que hacías para que creciera y me motivara antes de cada tramo; tu risa contagiosa después de cada especial, tus consejos, tus miradas".

"Cuando terminábamos cada reconocimiento e íbamos al tramo de enlace me decías ‘dj ponme música’. Gracias por hacerme disfrutar tanto este tiempo. De verdad que conseguiste mi confianza y mi corazón desde el mismo día que nos conocimos".

La devoción de Miquel por Laura era total y absoluta y por eso se entiende que el piloto se encuentre ahora mismo tan destrozado, porque junto a él se marchitó a causa de una desgracia su compañera de batallas, con la que tantos momentos había vivido y quien se había convertido en su mitad en los circuitos.

"Después de lo ocurrido, me va a costar seguir adelante sabiendo que no estarás físicamente a mi lado. Aunque estoy seguro que me darás esos consejos desde arriba si algún día sigo en esto. Te has quedado gran parte de mi corazón, siempre te llevaré conmigo. Gracias por ser como eres. NUNCA FUIMOS ÁNGELES. Te quiero".

