Dani Sordo consigue su segunda victoria en Cerdeña, tercera de su carrera en el WRC

@DaniSordo held off FIA World Rally Championship title-chasing pair @thierryneuville and @SebOgier to seal back-to-back @Rally_d_Italia wins on Sunday afternoon #WRC



Relive all the action | LIVE STREAM ️ https://t.co/m2aWjw9Ya9

More info: https://t.co/i5eSpoDg30 pic.twitter.com/gilD3L8wo2