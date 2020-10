Godín bendice a Luis Suárez: "Va a dar personalidad al Atlético"

El Atlético de Madrid se movió en el mercado de fichajes durante su última jornada. Uno de los movimientos que más comentarios obtuvo fue el de Thomas Partey al Arsenal, así como la incorporación de Lucas Torreira. Pero si ha habido una operación que dio de qué hablar fue el protagonizado por Luis Suárez.

Una voz autorizada dentro de la familia rojiblanca ha hablado sobre los fichajes de Torreira y Suárez por el Atlético. Diego Godín bendice a ambos futbolistas y asegura, al mismo tiempo, que tanto uno como otro pueden aportar importantes cosas al conjunto que dirige 'El Cholo' Simeone.

Godín, que ha abandonado el Inter de Milán para comenzar una nueva aventura en el Cagliari, se encuentra concentrado con sus dos compañeros en la selección de Uruguay, y sobre ellos habla antes del partido frente al combinado nacional de Chile. "Pueden dar mucha personalidad", señala sobre lo que pueden aportar al conjunto colchonero.

Luis Suárez, en su debut con el Atlético de Madrid Reuters

"Con Luis ganan gol, general ocasiones de gol que en el Atlético el año pasado fue lo que les faltó después de la marcha de Antoine", comenta sobre el ex del Barcelona. Luis Suárez se estrenó por la puerta grande con dos goles, pero después no ha vuelto a ser tan resolutivo en los partidos siguientes del Atlético de Madrid.

Sobre el exjugador del Arsenal también afirma que "Lucas obviamente le dará dinámica, marca, cobertura en mutad del campo, que al Cholo siempre le gusta. No es casualidad que estén ahí los dos". Godín da el visto bueno a las incorporaciones que se han firmado desde el Wanda Metropolitano.

Felicidad atlética

No fue nada fácil para Luis Suárez el cambio. Más que nada porque de repente se encontró con una llamada de Ronald Koeman diciéndole que no contaba con él para la 2020/2021. Ahí comenzó un culebrón por el que estuvo a punto de dejar Can Barça para firmar por la Juventus de Turín.

Sin embargo, finalmente acabó aterrizando en el Atleti, en el que encaja a la perfección y es que su carácter guerrillero es el que busca y gusta a Simeone. El propio futbolista se mostró contento por el cambio: "Para un jugador a veces es importante cambiar, vengo a un club que me ha dado una bienvenida espectacular, se nota en el ambiente, te llevas una buena impresión desde el principio y eso se ve en el campo". Igual de contento se ha mostrado Lucas Torreira.

"Muy feliz y orgulloso de unirme a este gran equipo y convertirme en colchonero. Listo y con muchas ganas de empezar esta nueva aventura. Gracias Atlético de Madrid por confiar en mí. Un fuerte abrazo a toda la afición por la muestra de cariño, nos vamos a ver muy pronto", ha afirmado Torreira en su cuenta personal de Instagram.

