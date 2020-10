Thomas Partey abandona el Atlético de Madrid: nuevo fichaje del Arsenal

Thomas Partey es nuevo jugador del Arsenal. El jugador ghanés abandona el Atlético de Madrid después de que los gunners hayan pagado su cláusula de rescisión. El equipo inglés llevaba todo el verano interesado en el centrocampista y, en el último día de mercado de traspasos, ha decidido hacer la ofensiva final para hacerse con los servicios del jugador de 27 años.

El conjunto rojiblanco no quería vender al canterano, pero, ante la situación económica, se planteó en más de una ocasión la posibilidad de dar salida al mediocentro. De hecho, antes de la pandemia el club le hizo una oferta para renovar, que fue rechazada por el jugador. Es por lo que dejó de entrar tanto en los planes del Cholo Simeone. En el arranque de esta temporada, está contando con minutos por lo que será una pérdida seria para los rojiblancos.

Mientras tanto, este fin de semana llegó Lucas Torreira a la capital de España. El uruguayo que precisamente aún pertenece al Arsenal pasó reconocimiento con los rojiblancos a la espera de que se desbloquease una operación económica que le permitiera firmar con el Atleti. Esta venta dejaría el hueco suficiente para que el centrocampista sea presentado, por lo que se esfuma la sombra de un nuevo caso Rodrigo Moreno.

El @Arsenal deposita en LaLiga el importe de la cláusula de rescisión de Thomas Partey, que extingue de forma unilateral su contrato con nuestro club.

La ventana de transferencias de este verano tan extraño ha cerrado este lunes 5 de octubre y no ha defraudado. Movimientos en toda Europa y mucho movimiento en la jornada más intensa del mercacado, pese a la crisis monetaria propiciada por la pandemia internacional del coronavirus.

El temor de Simeone

Simeone aseguró este fin de semana tras el empate frente al Villarreal que se encuentra "ocupado y preocupado porque hasta el final siempre pueden pasar cosas" en el mercado de fichajes. "Esperemos que no haya sorpresas", subrayaba el argentino. Su intención era terminar "el mercado con la expectativa" que tienen en estos momentos y que se basaba en no modificar nada del equipo. El objetivo es "volver en el partido contra el Celta con la plantilla" con la que estarán todo el año.

El técnico del Atleti, además, negaba cualquier información sobre Lucas Torreira. El jugador ya habría pasado el reconocimiento médico con el club, pero hasta que no se certifique alguna salida no tiene hueco en la plantilla. Simeone, pese a los notables rumores, ha indicado que no está "ni enterado de eso", por lo que no tiene "nada que decir".

La duda del delantero

El Atleti solo ha realizado un fichaje en ataque. El de Luis Suárez, muy esperado y que ha generado un gran revuelo entre la afición por la trayectoria del uruguayo. Sin embargo, su incorporación servía simplemente para tapar el hueco de Morata. Es decir, con Diego Costa y Joao Félix el equipo colchonero mantiene prácticamente igual su punta de ataque, que no terminó de convencer la temporada pasada.

Es por ello que se ha mantenido a la entidad en el mercado hasta última hora. Cavani, otro veterano del fútbol europeo y que actualmente busca equipo como agente libre, se situó como opción para reforzar la delantera de Simeone. Pero, el uruguayo ha firmado por el Manchester United.

