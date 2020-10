Jackson Martínez, de '9' millonario del Atlético a cantante religioso: "Quiero vivir la comunión a diario"

El Atlético de Madrid acostumbra a tener grandes delanteros en sus filas desde hace años. Ahora son Luis Suárez y Diego Costa, pero antes fueron otros como Fernando Torres, Diego Forlán, David Villa, Antoine Griezmann o 'Kun' Agüero. Aunque no todos los '9' recientes del conjunto rojiblanco salieron igual de bien y hoy todavía son muchos los que recuerdan lo que ocurrió con el colombiano Jackson Martínez.

Jackson llegó a Europa en 2012. Antes había jugado en su Colombia natal y en México. El Oporto le fichó por algo menos de 9 millones de euros y durante su tiempo en los Dragones se dedicó básicamente a meter goles. Hizo 92 tantos en 136 partidos con la camiseta del conjunto luso repartidos en tres temporadas. Sus números llamaron la atención de los grandes de Europa y fue el Atleti el que se llevó el gato al agua en verano de 2015.

En aquel Atleti, ya sin Costa, Villa y Mandzukic -que se marchó aquel verano-, Jackson debía asumir la responsabilidad goleadora del equipo. Había costado 37 millones de euros. La cosa no funcionó bien y se acabó marchando a los meses poniendo rumbo a China. De su salida del equipo colchonero nunca ha hablado realmente, aunque si reconocía en una entrevista reciente en #Vamos que le hubiera gustado quedarse. Tiempo atrás lamentó que sus compañeros por aquel entonces dijeran de él que no estaba comprometido.

No funcionó con Simeone y se fue por la puerta de atrás (eso sí, dejando 42 'kilos') y con una insuficiente bolsa de tan solo tres goles como jugador atlético. Jackson tenía 29 años, venía de la mejor temporada de su carrera y se veía empujado a jugar en China, una liga menor, donde tampoco mejoraría en exceso sus números en el Guangzhou Evergrande (cuatro goles en 15 partidos). Cuando empezaba a remontar llegó lo peor a causa de problemas en el tobillo que ya le habían causado alguna que otra baja durante su carrera.

Pasaría dos años sin jugar al fútbol. Y fue entonces cuando apareció otra actividad que llenó su vida a parte del fútbol: la música. "En ese tiempo yo me dediqué un poco más a escribir y tomé la decisión de lanzar un álbum", contaba esta semana en #Vamos. Su disco No Temeré saldría en 2018, hace dos años. Desde entonces no ha abandonado la música acumulando decenas de miles de reproducciones en la mayoría de sus canciones.

Lo curioso de su música es lo que canta en ella. "Mi música la definiría como centrada en compartir la palabra de Dios", explica y así se muestra en sus letras. "Reconozco que sin ti no soy nada Señor / Cada día quiero vivir en la comunión / Que me has dado por medio de ese gran salvador / Jesucristo, quien una nueva vida me dio", canta en uno de sus temas.

Escucha, el nuevo single de Jackson

"Aleja tu mente de lo que te entretiene / que no permite que a Jesús te entregues / Escucha su voz, no la ignores / pues qué duro será el día que él te juzgue en su trono", canta también en Escucha, el último single que ha sacado el pasado 12 de octubre y que, por ahora, cuenta con más de 2.000 reproducciones.

Desde que empezó con la música ha apostado por un estilo urbano, cogiendo cosas del trap latino y el reggaeton y siendo fiel a "la palabra de Dios" como una especie de predicador moderno.

Su 'despedida' del fútbol

Hasta hace unos meses ha ido compaginando su carrera musical con la deportiva. En China no logró continuidad tras su lesión y volvió a Portugal en verano de 2018 para jugar en el Portimonense de Primera División. Primero fueron dos cesiones y el pasado mes de enero firmó libre hasta final de temporada. En su primer año dejó buenos números marcando 9 goles en 27 partidos, pero el curso pasado sus números bajaron a un solo gol en liga y acabó su contrato.

Jackson Martínez no ha vuelto a jugar como profesional desde el pasado mes de julio y no hay señales de que lo vaya a volver a hacer. En su despedida del club portugués comunicó a sus seguidores que pronto tendrían noticias sobre su futuro. Y lo único que ha enseñado desde entonces han sido un par de canciones que hacen indicar que su música ahora girará en torno a la música religiosa.

