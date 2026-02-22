Mario Hezonja, el estandarte del Real Madrid en la última batalla por reconquistar el trono perdido de la Copa del Rey

"La Copa del Rey es la mejor competición en el mundo del baloncesto". Estas fueron las palabras que pronunció Mario Hezonja hace justo una semana al término del partido ante Unicaja en la Liga Endesa. El croata, autor de 26 puntos en aquel partido, ya tenía la mente puesta en liderar al Real Madrid en Valencia y, a falta de la final, está cumpliendo su cometido.

En cuartos de final ante Unicaja, los vigentes campeones, el alero del conjunto blanco firmó una actuación discreta para lo que acostumbra. 12 puntos en la victoria de un Real Madrid que pasó por encima de su rival (100-70). El balcánico aguardaba paciente el momento de la verdad.

Ante el Valencia Basket, el anfitrión de la Copa del Rey, llegó su momento. Los blancos perdían de 5 a falta de 20 segundos y Jean Montero se postulaba para ser el MVP del partido, pero cuando a la mayoría de los jugadores les quema el balón en sus manos, el nivel de 'SuperMario' aumenta.

Hezonja decidió cambiar el guion. Primero, un triple para recortar distancias. Acto seguido, robo tras el saque rival y otro lanzamiento desde más allá del arco para colocar al conjunto de Scariolo por delante.

El conjunto taronja tenía el partido en la mano cuando aún dominaba por dos puntos a falta de 18 segundos. Sin embargo, su saque desde el fondo de la pista buscando a un jugador en el centro de la cancha, fue interceptado por Hezonja.

El croata corrió hacia el perímetro y, completamente liberado en la esquina, castigó de nuevo desde el triple para culminar una remontada que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia reciente del baloncesto español.

Todo apuntaba a que la Copa del Rey tendría a su anfitrión en la gran cita, hasta que apareció Mario Hezonja. El Real Madrid terminó imponiéndose por 106-108, impulsado por la sangre fría de su alero.

El croata igualó de esta forma el récord de triples de la Copa del Rey con los siete que clavó en la delirante semifinal ante el Valencia Basket.

Epi, Andy Toolson y Kostas Vasileiadis figuraban hasta ahora como los 'recordmen' de la Copa del Rey, cada uno con siete aciertos desde el perímetro.

De los tres, solo el griego Vasileiadis los consiguió con la línea de triples en la distancia actual.

# Jugador Edición Equipo Fase T3A T3I 1 Juan Antonio San Epifanio 1987 FC Barcelona Cuartos 7 10 = Andy Toolson 1995 Amway Zaragoza Cuartos 7 11 = Kostas Vasileiadis 2011 Bizkia Bilbao Basket Cuartos 7 12 = Mario Hezonja 2026 Real Madrid Semifinales 7 15 5 Aaron Doornekamp 2024 Lenovo Tenerife Cuartos 6 6 = Juan Carlos Navarro 2004 FC Barcelona Semis 6 7 = Adam Hanga 2016 Lab. Kutxa Baskonia Cuartos 6 7 = Juan Antonio San Epifanio 1986 FC Barcelona Semis 6 8 = Velimir Perasovic 1994 Taugrés Vitoria Semis 6 8 = Juan Carlos Navarro 2009 Regal FC Barcelona Cuartos 6 8 = Nikola Mirotic 2012 Real Madrid Semis 6 8 = Marcus Eriksson 2018 Herbalife G. Canaria Semis 6 8 = Mark Davis 1990 CAI Zaragoza Final 6 9 = Alberto Herreros 1994 Estudiantes C. Postal Semis 6 9 = Sergio Llull 2010 Real Madrid Cuartos 6 9 = Jaka Lakovic 2008 AXA FC Barcelona Cuartos 6 10 = Iker Iturbe 2009 MMT Estudiantes Semis 6 10 = Dylan Ennis 2026 UCAM Murcia Cuartos 6 10 = Mirza Teletovic 2009 TAU Cerámica Final 6 12 = Sergio Llull 2013 Real Madrid Cuartos 6 17

"Scariolo me da de todo. Se lo dije el primer día: 'Sé que mucha gente habla mierda de mí. Hay muchas mentiras sobre mí que no sé si te las voy a enseñar, pero tienes luz verde para entrenarme, mejorarme y que pueda dar este paso adelante en mi carrera contigo y mis compañeros'", confesó Hezonja en los micrófonos de DAZN la clave sobre su estado de forma.

"Quiero destacar a una persona que desde mi primer día me está enseñando cómo funcionan las cosas en este club: Sergio Llull. Aquí hasta que no suena el pitido final nunca damos el partido por perdido", continuó el croata.

"Todos mis compañeros han tenido la cabeza arriba los 40 minutos, da igual si estábamos arriba o abajo. Sabemos cómo es la Copa. Tenemos mucha experiencia en esto y hoy hemos demostrado muy buena cabeza, muy buen control de las emociones y por eso hemos ganado", concluyó el alero.

Mario Hezonja, durante un partido del Real Madrid. Europa Press

Mario Hezonja fue el MVP del partido después de anotar 25 puntos en 27 minutos. "Le he dado un par de collejas, porque no ha estado precisamente perfecto. Pero tiene mucha personalidad y carácter para meter esos tiros. Ha tenido esa clase para convertirlos", valoró Scariolo sobre su jugador.

'SuperMario' está a tan solo un partido de ganar la Copa del Rey que tanta ilusión le hace, mientras que el Real Madrid se aferra al croata para reconquistar el trono que perdió el año pasado en la final ante Unicaja.

El último escollo para ambas partes será el Baskonia, quien dio la sorpresa eliminando al Barça en semifinales. Ambos equipos se enfrentarán en la gran final de la Copa del Rey que se celebrará en el Roig Arena y que pondrá el punto y final a un fin de semana que ha sido emocionante para las aficiones de los ocho equipos que se clasificaron para esta competición.