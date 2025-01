Real Madrid - Olympiacos, Euroliga de baloncesto en directo: Los de Chus Mateo miden la fiabilidad del líder

El Real Madrid, en su mejor momento de la temporada tras sumar once victorias en los últimos doce partidos y seis victorias consecutivas en Euroliga, recibe este jueves al líder y temible Olympiacos griego, con una racha de once triunfos seguidos, tras ganar ambos sus último partido de competición europea ante el Maccabi de Tel Aviv y Baskonia, respectivamente.



Los blancos se han rehecho en Europa tras ganar seis encuentros seguidos, que le han permitido escalar puestos en la clasificación, con un balance de 12 victorias, las mismas victorias que el París, que ocupa la sexta posición con un partido menos y nueve derrotas, de las cuales seis de ellas han sido como visitante.



Enfrente estará el equipo griego, que llega en su mejor momento al conseguir once victorias consecutivas y tras ganar en la prórroga al Baskonia a domicilio, y cuenta con jugadores de la talla del francés Evan Fournier y el búlgaro Aleksander Vezenkov.