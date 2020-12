La serie Mujer precipita la final de La casa fuerte e Isa Pantoja y Asraf, expulsados, ponen rumbo a Cantora

Nada más comenzar La casa fuerte este jueves ha saltado la bomba, y se me han encendido todas las alarmas y las orejas se me han puesto en alerta, cual león ante gacela. Bueno, he dicho bomba, pero en realidad se ha soltado todo muy a discreción, sutilmente, con la boca pequeña. Como eso que uno cuenta de forma falsamente ligera y desenfadada para que no se note la carga que soporta lo que se está diciendo. Pues así se ha comportado Jorge Javier Vázquez (50 años) nada más salir al plató, artificialmente liviano. Tenía que decirlo, dar la noticia. Orden de dirección. Cuéntala como tú sabes y te la despachas rápido.

¡La final de La casa fuerte! Algo entendible: todos los programas terminan esta semana de cara a la Navidad. En Twitter se había dicho que Kiko Matamoros (63) deslizó que la final se celebraría el martes 22 de diciembre. Rápidamente, todos han hecho cuentas: el domingo, semifinal; y martes, final. Martes, en su día habitual, como siempre. Pues no, resulta que no. No lo he podido entrecomillar, pero ha venido a decir Jorge Javier algo así como 'querida audiencia, este próximo domingo es la semifinal y el lunes, la final. Sí, sí, el lunes la final. Domingo, semifinal; lunes, final. Así de simple', se ha permitido terminar, en tono chulesco y tintes de eh, que aquí no pasa nada raro.

💥 El DOMINGO la SEMIFINAL

💥 Y el LUNES proclamamos a la pareja ganadora en la GRAN FINAL de la edición



¿Quién ganará? https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte19 pic.twitter.com/SJyVxzc8F6 — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 17, 2020

Vale, cambian de día, nada nuevo a veces, pero, ¿por qué? Mi cabeza da vueltas. Me voy a la programación de la tele. Ajá, doy con el quid de la cuestión. ¿Qué hay el martes? Mejor: ¿qué pone el martes Antena 3? ¡La serie turca Mujer, esa de la que todo el mundo está hablando! El gran éxito del momento, la ficción que arrasa sin rival. La que aplasta a todos. Esa que, este lunes pasado, dejó bajo mínimos a La que se avecina. Esa. Este martes 22 Mujer emite parte de su capítulo 38 -la segunda parte, el lunes 28-, ¿y TVE? ¡MasterChef Junior! Claro está, desde La casa fuerte han salido por patas. Ya, sí, dirán ustedes que también hay capítulo de Mujer el lunes, pero el planteamiento ha sido este: ¿cuál es el escenario más cómodo? No nos ahorquemos a nosotros mismos. El lunes es el día, que 'solo' hay Mujer, porque el martes hay Mujer y Junior. Dos tótem complicados.

No han querido hacerse los chulos y sacar un pectoral que no tienen. Plegamos alas y nos retiramos de la guerra. ¡Por eso es la final el lunes, y no el martes, de La casa fuerte! Ya pensarán qué ponen el martes, para arañar décimas. Ay, ay, ay, que hemos cogido a Telecinco y su gran estrategia. Lo cual se puede traducir de la siguiente manera: Mujer (y el Junior) precipita la final del reality. En el fondo me encantan estas historias que se viven entre bambalinas televisivas. Bueno, total, que vamos a lo mollar: al contenido en sí. ¿Qué está pasando en el reality? De todo. Lo más importante: la expulsión de Isa Pantoja (25) y Asraf del concurso. Se han batido en duelo en un televoto con Tom y Sandra, y han acabado haciendo las maletas. Próximo destino: Cantora.

Isa y Asraf tras enterarse de su expulsión. Mediaset

Isa ha llorado, claro está: "Lo he pasado muy mal, pero me ha servido para bien. Estoy satisfecha de lo que he hecho y de las personas que me llevo. Es increíble el cariño que se le coge a las personas en un mes y medio. Suerte a todos y que gane el mejor". Oye, que me ha dado hasta pena. Claro que Isa va a estar más tranquila fuera (o no), porque las ha pasado canutas dentro. Vamos al tema de entre los temas: Isa, Asraf y ese trío de la primera en un baño con Efrén Reyero (37) y Kiko Jiménez (28). Ya saben la historia: la contó María Jesús Ruiz (37), reculando después ante una posible demanda.

Resumen rápido. Abril de 2019. Noche de fiesta tras Supervivientes. Discoteca, baño. Isa, Efrén y Kiko, en actitud cariñosa, se dan amor. Y María Jesús los ve, todo siempre según ella, ojo. Importante: Isa no estaba soltera, ya existía en su vida Asraf. Bueno, pues ahora le ha tocado dar su versión a Efrén: "Estábamos en la discoteca, Isa me pidió que la acompañara al baño porque no podía bajarse la cremallera del vestido sola... y nos dimos un beso". Se nota que escoge cuidadosamente las palabras. Las mide, se diría. Isa lo está escuchando, se revuelve con cara de póker: "Me cuadra todo, pero lo del beso no lo recuerdo así, pero no le voy a decir que está mintiendo".

Asraf e Isa hablando de lo que pasó en aquel baño. Mediaset

"Pero no le voy a decir que está mintiendo". ¿Por qué no? Pues, según algunos en plató y muchos en Twitter, porque Isa Pantoja no se acuerda. Tan sencillo como eso. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado, afortunadamente? ¡La noche es joven, y la vida corta! Se conoce que todos lo pasaron bien. Yo no veo mayor cuidado ni miramiento en esto, pero lo que sí he percibido esta noche es el miedo del programa ante este asunto. ¿Por qué? Leo por ahí que los abogados de Isa Pantoja están esperando a que salga para preguntarle si quiere demandar. ¿Por qué? No entiendo nada, y si lo entiendo no me quiero meter en ese charco.

Nadie habla abiertamente y yo me quedo con lo que veo. Y lo que he visto este jueves es cómo Pilar Yuste, una señora representante de personajes, sentada en plató comentando, ha dicho una frase parecida a esta, mirando a Efrén: "También tuvisteis vosotros muy poca vergüenza en las condiciones en las que ella se encontraba". Efrén, enfadado, le ha soltado: "No te voy a permitir lo que estás diciendo". En ese momento, Jorge Javier lo ha cortado todo: ya, ya, ya, ya, Pilar. Ya. Dirección, a gritos, me ha parecido. El silencio se impone. Me da la sensación, y solo la sensación, que no quieren escándalos en Mediaset. Ahora que en 2021 vuelve Gran Hermano...

#LaCasaFuerte19



Está señora asegura que Chabeli se encontraba en muy malas condiciones la noche de autos. Insinua que se aprovecharon de ella.

Jorge Javier la hace callar inmediatamente. pic.twitter.com/9RXOwgxS7O — Locura (@Locura__) December 17, 2020

¡Seguimos en el mismo tema! La reacción de Asraf ante la explicación que le ha dado Isa sobre el trío, el baño y la noche. Ella, sonriendo, desengrasando, le explica todo: "Para mi entender, no pasó nada. No hubo beso". Y Asraf, que ya dije la semana pasada que esto le iba a hacer bueno, suelta: "¿Cómo que para tu entender? ¿Pasó o no pasó? ¿De eso no te acuerdas?, ¿Te estás riendo de mí? ¿Tú qué haces con él en el baño? ¿Te hace gracia? ¿Te parece bien esto?". Insisto, no me gusta Asraf, y pedí su expulsión hace unas semanas, pero aquí, señores, soy él. Una pareja pidiéndole explicaciones a otra. Pareja, en principio, monógama.

Isa, en el colmo de la manipulación, rompe a llorar: "En dos años he cambiado un montón en todos los aspectos. Y por esto te pones así. Cuando tú has hecho comentarios de mi familia que no me han gustado y lo he respetado. Cogí y me lo tragué. Y ahora te enfadas cuando esto pasó hace tiempo, cuando llevábamos solo un año y medio de relación". ¿Qué excusa es esa? Él sigue: "Si te pido explicaciones, me las das, fin de la cuestión". Vale, esa expresión le ha sobrado mucho. Luego, más tranquilo, le hace ver: "Confío en ti, te quiero mucho, cari, pero no me puedes decir que no te acuerdas". Pues claro que no. Pero, ¿y si realmente no se acuerda?

Expulsados: Isa Pantoja y Asraf

[Más información: Un baño, alcohol y un trío: el desliz de Isa Pantoja que hace bueno a Asraf y el burdo montaje de Sandra Pica]