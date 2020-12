Flo y su polémico comentario sobre los camareros y la insólita propuesta de Nicolás Coronado a Samantha

¡Semifinal de MasterChef Celebrity 5! Madre mía cómo pasa el tiempo, parece que fue ayer cuando esto empezó. Raquel Meroño (45 años), Ainhoa Arteta (56), Florentino Fernández (48), Josie (40), La Terremoto (49) y Nicolás Coronado (32) están en la semifinal y este martes se ha notado mucho que los cuchillos están en alto, que el pique es real. El único que se ha atrevido a verbalizarlo ha sido Nicolás Coronado: "Venimos con el pique de llegar a la final". ¡El más valiente! Me gusta este chico, mucho. Lo veo muy capaz, aunque no ha tenido precisamente una noche fácil, sobre todo en la primera prueba, donde las ha pasado canutas.

Les cuento. La noche ha arrancado con una prueba convertida ya en un clásico del programa: la divertida subasta en la que los concursantes han pujado por los platos a preparar, jugándose el tiempo, no el dinero, del que disponían para el cocinado. Las recetas esta vez han sido las elaboraciones de los jueces, Pepe Rodríguez (52), Samantha (51) y Jordi Cruz (42), que los aspirantes han replicado, con mayor o menor fortuna. Toda esta prueba, ¡regada con la visita de Los Chunguitos! Como podrán comprobar, la dificultad ha sido máxima y el nivel de exigencia, ¡elevadísimo!

Florentino Fernández en la semifinal de 'MasterChef Celebrity'. TVE

Entremedias, mientras arrancaba la puja, Florentino Fernández ha hecho el comentario más horroroso. Al menos, a mí me ha parecido un auténtico horror. Y que no me vengan ahora con la tontería de que lo ha dicho con humor. ¡Para mí ahí no cabe el humor! Flo se ha pasado mil pueblos y, lo peor, es que nadie le ha dicho nada. En un momento dado, han aparecido en escena unos cuantos camareros para vestir las mesas de la subasta. Florentino, creyéndose el más gracioso del mundo, ha espetado: "A un camarero siempre hay que darle propina, porque les pagan tal mal que de algo tienen que vivir".

¿Perdona? El comentario ha pasado sin pena ni gloria, salvo en las redes sociales, donde no lo han pasado por alto y han censurado estas palabras tan fuera de lugar. Hay quien asegura que la intención del cómico era, precisamente, la de la denuncia por la injusticia salarial y bla bla bla. Que, tirando de humor negro, ha querido dar guantazos al Gobierno y demás. Pero, miren, a mí no me lo ha parecido, y si realmente ha sido esa su intención, ¡me parece aún peor! En Twitter ha habido varios camareros que se han sentido indignados y un familiar mío me ha mandado un mensaje. "¿Este tío de qué co... va?". Sí, ese familiar es camarero. No, no me ha parecido nada bien. Muy feo, horrible comentario.

Me parece una tomadura de pelo que Flo haya llegado a la semifinal del concurso. Es una broma de mal gusto. #MCCelebrity — Positions. (@franmileon) December 1, 2020

Sí, de la propina que tú les das viven. Qué vergüenza los comentarios de Flo, de verdad. #MCCelebrity — Begoña Iglesias (@Beguimountain) December 1, 2020

Los camareros son los becarios precarios de Jordi #MCCelebrity — Nacho D. Mejías (@Nachdem) December 1, 2020

¡Más cosas de la primera prueba! Juan, de Los Chunguitos, ha confesado que está mucho mejor tras pasar la Covid: "Gracias a Dios, estoy perfecto. Voy ligando por la calle, he perdido muchos kilos". Y nada más con respecto a ellos. ¡Vamos a la puja y los platos! Como decía antes, ha sido la peor prueba para Nicolás. El pobre ha tenido menos tiempo que nadie para cocinar y se ha puesto nervioso, se ha bloqueado y ha perdido el hilo de todo. Tenía 55 minutos para replicar el postre de Samantha, Financier de avellana. Desconcentrado, el pobre reconocía durante la preparación: "Nunca he cocinado tan loco como hoy, a ver lo que pasa".

"Agonía total, me acabo de dar cuenta de que he fallado en un paso, confiemos en que el universo me respalde hoy", ha deseado Coronado hijo. Y pese a lo bueno que es y a lo bien que me cae, nadie lo ha ayudado. ¡Dios, qué desalmado eres! Los jueces han sido implacables. Eso sí, Nicolás, pese a todo, ha tirado de sentido del humor e ingenio a la hora de rebautizar el plato de Samantha. "Lo he llamado voulez-vous coucher avec moi". ¡Algo que, con gracia y humor, Samantha se ha tomado como una propuesta indecente! Entre risas, le ha hecho ver al joven Nico: "¿Quieres acostarte conmigo? ¿No sabías que significa eso?". El sonrojo de Nicolás... ¡lo ha puesto aún más bello! ¡Qué ternura de niño!

Pero las bromas han durado poco. "Reconozco que ha habido momentos muy caóticos, he mezclado elaboraciones, lo he repetido todo". Y sí, no ha pasado por el filtro de Vallejo-Nágera: "Todo está como a medias". Tampoco ha corrido mejor suerte Raquel Meroño. Tenía 60 minutos para el plato de Pepe, Lemon Cookie, de limón, galleta y hierbas. Aquello no había por dónde cogerlo. La Terremoto de Alcorcón, ídem de ídem. El plato de Josie, Mollejas de ternera, ha estado bien, "complicado, con técnica", pero las mejores réplicas han sido las de Flo -risotto de piñones carbonara- y Ainhoa Arteta, Taco de maíz.

Eso sí, la mejor valoración, y la victoria, se la ha llevado Flo, que ha recibido hasta un aplauso de Jordi Cruz. ¡Algo insólito! Ah, para terminar la primera prueba, y antes de irnos a exteriores, tengo que nombrar el baile y el cante que se han marcado Ainhoa y Los Chunguitos. Tengo que decir que he sentido vergüenza ajena, en serio. Los unos dando palmas al tuntún, y la otra tirando de garganta como si no hubiera un mañana. La televisión, a veces, te invita a estas joyas, como la vida a café.

En lo tocante a la prueba de exteriores, el equipo de MasterChef se ha desplazado hasta uno de los pueblos más bonitos de España: La Alberca, en Salamanca. Allí, los concursantes han tenido que elaborar un menú de cuatro platos diseñado por el chef Carlos Hernández -al frente del restaurante salmantino Con Sentido-. Unos platos ligados a los sabores locales, que los concursantes han intentado, con escasa suerte, tener listos en 180 minutos, y que han degustado 60 comensales. En esta ocasión ha sido, si cabe, más importante que nunca salir airoso del reto, dado que los dos mejores aspirantes se han convertido directamente en los primeros finalistas de esta quinta edición del programa. ¡El veredicto ha sido individual y no grupal!

Ainhoa sufriendo el ataque de ansiedad en cocinas. TVE

La verdad es que ha sido una de las peores pruebas de exteriores en general. ¡Por el mal rollo que se ha respirado! Flo y Nicolás han discutido, Jordi le ha dicho a Flo que se deje de tonterías y se ponga en serio con el cocinado, Raquel y La Terremoto de Alcorcón se han enzarzado en una pelea grande y Ainhoa, ¡ha sufrido un ataque de ansiedad! "Si es que la gente se cree que soy muy fuerte y que se me puede decir lo que les da la gana". Y cuando le han aconsejado que se calme, se ha puesto como la grana: "No voy a estar tranquila viendo las cosas que me han dicho, la gente se cree que soy superwoman, pero tengo más sensibilidad de lo que la gente se piensa. Me han dicho de todo menos bonita. Me voy a ir a mi casa y punto". Ainhoa, pobre, pero nadie te apoya en redes. Cariño, no caes bien.

El drama que se ha montado la payasa de la Arteta ella solita #MCCelebrity — Tuk Tuk ¿Quién es? (@Mr_Tuk) December 1, 2020

De todo menos bonita no te han dicho Ainhoa 🤡 #MCCelebrity — ANDRIU💃🏼🤪 (@parradista_00) December 1, 2020

Superwoman JAJAJA ella se lo dice todo, di que si Ainhoa, que nadie te lo va a decir #masterchef #MCCelebrity #MasterChefCelebrity — Inmortal (@SoniaXeska) December 1, 2020

Pero, vamos, que para momento tenso, y de verdad, el que han protagonizado Flo y Jordi Cruz. El jurado le ha llegado a quitar el mandil de capitán en pleno caos de cocina y se lo ha puesto a Raquel Meroño. Toda una humillación para Flo, que no se ha quedado callado: "No me merezco esta humillación, chef". Y lo ha dicho muy serio, ¡se ha enfadado de verdad! Tras la prueba, el jurado les ha cantado las cuarenta a los concursantes.

A Nicolás le han puesto el delantal negro; a Flo le han dicho que "lo que tocabas, lo estropeabas"; a Raquel le han hecho ver que "has sido esencial" y, por tanto, se ha convertido en la primera finalista; a Terremoto "le ha faltado energía, nunca metes una quinta marcha", a Ainhoa le han dicho que "has estado mosqueada, cabreada", pero "tus aciertos han sido mucho más que tus errores", y, por tanto, es la segunda finalista del programa; y, por último, a Josie que "has sido lento, tres horas para hacer la morcilla". ¡Menudo traje de madera!

Finalistas 'MasterChef Celebrity 5': Raquel Meroño, Ainhoa Arteta, Flo, Josie y Nicolás.

