La Terremoto de Alcorcón, nueva expulsada de 'MasterChef Celebrity' en una semifinal de infarto

La Terremoto de Alcorcón (49) se ha convertido en la nueva expulsada de MasterChef Celebrity 5, en la noche de la semifinal del concurso culinario. Ha sido un programa duro y complicado el de este martes, cargado de nervios, tensión y piques entre los concursantes. La última prueba, la de eliminación, ha estado repleta de retos complicados e ingredientes difíciles de cocinar.

En eliminación, los delantales negros se han enfrentado a la famosa caja misteriosa. En su interior había productos tan poco habituales como el solomillo de cocodrilo, galera, serpiente, la raíz de loto o los edamames. Con estos ingredientes debían preparar platos empleando, además, unas técnicas y utensilios concretos y nada corrientes: desde las famosas esferificaciones y la baja temperatura al menaje de alta cocina como el soplete o las pinzas. El plato de La Terremoto, Indiana Jones versus Rosita Amores, el frito y el contraste, no ha convencido al jurado. Era un desastre épico.

La última aspirante en abandonar #MCCelebrity 5 es @terremotovedete. Gracias por tu pasión, tus estilismos, tu humor y ser la sonrisa de las cocinas. ¡Te queremos! https://t.co/2DfmEhppUA pic.twitter.com/hgI644o7hV — MasterChef (@MasterChef_es) December 2, 2020

Las críticas han sido las siguientes, todas demoledoras y en cascada: "No se puede comer, no tiene sentido ninguno. Muchos fallos hay aquí", "Es un sentido total", "Un plato terrible", "Esto es un desastre, la fritura no está bien hecha", "Todo ha sido malo desde el principio hasta el fin". Unas críticas que la de Alcorcón no han entendido del todo y, en un momento dado, se ha puesto a la defensiva: "No todos los días cocino serpiente en casa". Samantha le ha parado los pies, muy seria: "Está claro que no quieres entendernos".

Más tarde, tras el veredicto y más calmada, La Terremoto ha asegurado lo que sigue antes de colgar el mandil: "Puedo reconocer públicamente que no tengo ni idea de cocinar, que no sé cómo he llegado hasta aquí. Es muy fuerte que yo haya estado hasta la semifinal". "La despedida de Terre ha sido la más dura de todas: sus compañeros se debaten entre la tristeza de despedirla y la alegría ser finalistas", reconocía Pepe Rodríguez (52). Las redes se han despedido de este modo de ella.

La Terre generosa hasta el final con sus compañeros... La mejor. Sin querer encumbrar a ninguno para no despreciar a otros. Pura alegría y amor. #MCCelebrity — Dulce introduccion al caos (@puaoxidada) December 2, 2020

#MCCelebrity nos han echado a la terre por el sosainas de Nico 😭😭😭😭 — Andrea 💢 (@turaennia) December 2, 2020

@AbelArana que pena la @terremotovedete 😭😭😭..

Te deseo lo mejor, gracias por todo..#MCCelebrity — Alba Cruz Mas (@AlbaCruzMas) December 2, 2020

Para rebajar un poco la tensión de un momento tan crucial, el programa ha contado con la visita de los actores Paz Vega (44) y Féliz Gómez (43), duelistas de MasterChef Celebrity 3 y MasterChef Celebrity 4, así como del gran Martín Berasategui.

