Celia Villalobos, nueva expulsada de 'MasterChef Celebrity': el hakao que le arruinó la noche

Celia Villalobos (71 años) se ha convertido en la nueva expulsada de MasterChef Celebrity. Su último reto de la noche, un hakao relleno de carabineros, no ha convencido al jurado. "Yo la he cagado, las cosas son como son", reconocía ella después de no haber ejecutado bien la masa. Las críticas a su plato han sido las siguientes: "Está un poco fuerte de jengibre y esconde el carabinero", "La cocción de la pasta está bien, pero la proporción es la mitad de esto", "Tendrías que haber hecho una pasta más fina y mucha menos cantidad". Finalmente, estos fallos la han apartado del concurso, que en la noche de este martes ha inaugurado la semifinal, con el resto de concursantes.

En el último desafío de la noche, los delantales negros han tenido que afrontar un reto a medio camino entre la cocina fusión y la cocina asiática, con platos como Bao Zi de huevo poché y trufa o Jiaozi. Y lo han hecho enfrentándose en duelos para ver quién colgaba el delantal en el último ring. En esta prueba de cocina asiática no podía faltar la visita de Nathan, exaspirante de Masterchef 5, y su suegro José María Kao, del restaurante Mr. Kao de Barcelona.

Celia Villalobos durante su duelo con La Terremoto de Alcorcón. TVE

Lo cierto es que Celia se ha quejado en todo momento de su cocinado: "Es una masa mucho más difícil que las de mis compañeros. Me querían echar, o me tenían miedo". Tras anunciarle su expulsión, Celia ha asegurado: "Estoy contenta por la experiencia", para añadir: "Llegué con miedo, pero he aprendido mucho. Quiero seguir activa, quiero conocer gente nueva, sufrir y aprender. Tengo mucho carácter, pero no conozco ninguna mujer que haya llegado a algo en este mundo masculino, tan machista y tan difícil que no tenga muchas narices. O le echas muchos bemoles a la vida o la vida te puede".

"He venido para romper el prejuicio que hay sobre los políticos y creo que he fracasado rotundamente. Creo que los prejuicios sobre los políticos son tan potentes que es muy difícil romper eso", ha apostillado. "Me gustaría ver en la final a Nico, Terre y Josie", se moja. "Y a Nico lo veo como ganador de MasterChef Celebrity 5". "La quinta edición de MasterChef Celebrity ya tiene semifinalistas", ha desvelado Pepe Rodríguez (52), para cerrar la noche advirtiendo: "Quedan solo dos semanas, pero serán las más duras". Las redes sociales se han alegrado de la expulsión de la expolítica.

Pero en serio está señora puede dejar de dar lecciones de política que se la conoce por dormirse y jugar al puto Candy Crush en su puesto de trabajo y por insultar a su chófer #MCCelebrity — Iron Mart 🔻 (@MartaCarrobles) November 25, 2020

Celia yéndose a las puertas de la semifinal y encima contra Terre. JUSTICIA DIVINA #MCCelebrity — rose (@_bayxstyles) November 25, 2020

Prejuicios no Celia, es que eres el prototipo político por excelencia #MCCelebrity — ISABEL DE CASTILLA ♚ ♜🌾 (@IsaCastellana22) November 25, 2020

A la prueba final han acudido Celia, La Terremoto de Alcorcón (49), Raquel Meroño (45) y Josie (40), tras salvarse el equipo azul en Exteriores y convertirse, ipso facto, en semifinalistas. Nada más anunciarles a los delantales negros que la comida a cocinar era asiática, Celia ha torcido el morro: su fuerte es "la comida tradicional". Y encima, tanto Josie como Meroño la han dejado para el final de los duelos, lo que la ha molestado mucho. Es más, ha tenido un pequeño enfrentamiento con Raquel: "Sé que no se va a alegrar más de uno ahí arriba si subo. Lo sé porque me han dejado aquí la última para que me vaya".

Semifinalistas de 'MasterChef Celebrity 5':

Flo, Nicolás Coronado, Ainhoa Arteta, Raquel Meroño, Josie y La Terremoto.

