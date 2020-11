Gonzalo Miró, expulsado de 'MasterChef Celebrity' en la entrega más reñida de la edición

Gonzalo Miró (39 años) se ha convertido en el nuevo expulsado de MasterChef Celebrity en una noche en la que el jurado le ha llamado la atención en varias ocasiones por su falta de ritmo a la hora de elaborar los platos.

El expulsado se ha enfrentado a Josie (40), La Terremoto de Alcorcón (49), Nicolás Coronado (32) en la prueba de eliminación tras obtener el delantal negro en los exteriores. Su reto ha sido elaborar trufas y bombones en 90 minutos, tratando de combinar sabores de forma original.

A pesar de que los bombones de Gonzalo eran los más brillantes, el aspirante no ha conseguido brillar frente a sus rivales y ha sido el peor de la noche con su plato 'Charlie y la fábrica de chocolate'. "Tus bombones tenían demasiado relleno y con las trufas no has conseguido un resultado uniforme", ha afirmado Samantha Vallejo-Nágera (51).

Tras perder su pin de la inmunidad, despedimos con mucha tristeza a Gonzalo Miró. ¡Eres muy grande aspirante! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/7weDpULRsH — MasterChef (@MasterChef_es) November 18, 2020

Gonzalo se despedía resignado: "Han jugado mejor que yo, pero me he dejado la piel en el campo", ha afirmado con su habitual lenguaje deportivo. "De momento quiero desconectar un poquito, pero es verdad que le he cogido un cariño especial a la cocina", ha confesado, aunque está seguro de que repetiría la experiencia.

Los primeros minutos en el foso estuvieron marcados por la tensión entre Terremoto y Celia Villalobos (71), pues la vedette estaba dolida porque la exministra no la escogió para su equipo pese a que, según ella, se lo había prometido. "No estoy llamando a nadie mentirosa, pero a mí me dijo 'no te preocupes, que si soy capitana te voy a meter en mi equipo' y no me quiso", le recriminaba.

"¿Tú te pensabas que yo era Dios y que estando conmigo se salva la gente? Estos tres se han matado a trabajar", espetaba la expolítica, refiriéndose a sus tres compañeros de equipo. "Que diga lo que quiera, ella está buscando un follón con Celia Villalobos y Celia Villalobos no va a entrar en follón con nadie", sentenciaba.

La noche comenzaba con la habitual prueba para hacerse con el delantal dorado. Los participantes han jugado al bingo para conocer con qué ingredientes, técnicas y utensilios debían preparar sus platos.

Para esa primera toma de contacto con los fogones, el programa ha contado con un invitado de lujo: Boris Izaguirre (55), finalista de la cuarta edición, ha vuelto a las cocinas del programa para aconsejar a los aspirantes.

Las primeras elaboraciones de la noche han sido catadas a ciegas por un grupo de comensales muy exigentes: los amigos de los concursantes. Entre ellos, ha habido rostros muy conocidos como el de Asier Etxeandía (45), Máximo Huerta (49) o Josema Yuste (66). Finalmente, Celia Villalobos se convertía en la ganadora del delantal dorado al recibir el voto de seis de las ocho mesas de comensales.

La prueba de exteriores se ha realizado en La Rambla de Barcelona, donde el programa ha querido realizar un homenaje a las víctimas del atentado terrorista del 17 de agosto de 2017: "Para todos los que hacemos MasterChef, cocinar en La Rambla era una cuenta pendiente, llevábamos mucho tiempo queriendo rendir un cariñoso homenaje a todas las victimas de ese terrible atentado", ha desvelado Jordi Cruz.

Para esta segunda prueba, los equipos han tenido que enfrentarse elaborando dos complejos menús diseñados por Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch, chefs del restaurante Disfrutar de Barcelona y expertos en cocina molecular.

Los equipos han estado, además, capitaneados por dos de esos cocineros: Oriol ha liderado el azul, mientras que Mateu ha estado al frente del rojo. Pero no han sido los únicos invitados, pues los aspirantes también han contado con la ayuda de dos exconcursantes que conocen bien la presión de las cocinas de MasterChef: Luna y Albert, participantes de la octava edición anónima que comenzaron una relación en el programa.

"Que no te diga ordenada, eso es más cursi que un repollo con lazo" @JosieTwitteando #MCCelebrity pic.twitter.com/x6zG6S8A5q — MasterChef (@MasterChef_es) November 17, 2020

Josie y La Terremoto han sido los grandes protagonistas en la prueba de exteriores, pero no precisamente por su destreza. El estilista y la vedette han desquiciado a su capitán, que les ha tenido que llamar la atención en varias ocasiones mientras arreglaban las anchoas con parsimonia: "Es increíble que todavía estéis ahí cuando todos vamos de culo para terminar los platos", ha estallado Mateu Casañas.

"No sé si debería llamaros las señoras de la mesa camilla, porque os ha faltado hacer ganchillo. Vaya morro le habéis echado hoy al cocinado", les ha reprochado Pepe Rodríguez tras finalizar el servicio.

Finalmente, el equipo vencedor ha sido el azul, formado por Celia Villalobos, Florentino Fernández (48), Raquel Meroño (45) y Ainhoa Arteta (56). Además, Raquel ha sido elegida la mejor aspirante de la prueba: "Da gusto verte trabajar, ver cómo aprendes y cómo avanzas a pasos agigantados", la ha felicitado Jordi.

