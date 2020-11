El consejo de Almeida a Kiko Rivera y Pantoja: "Como huérfano, hagan un esfuerzo para llegar a un acuerdo"

El enfrentamiento que existe entre Kiko Rivera (36 años) e Isabel Pantoja (64) trasciende más allá de la mera crónica social. Este martes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (45), ha acudido al programa Ya es mediodía para hablar sobre la manera en la que la capital de España se está enfrentando a la segunda ola de la pandemia por la Covid. Una intervención en la que, casi al finalizar, ha sido preguntado por al asunto que más titulares acapara en estos momentos en la prensa rosa.

"¿Usted es de Isabel Pantoja o de Kiko Rivera?", le decía a modo de broma la periodista Sonsoles Ónega (42), cuestión que el edil madrileño no ha dudado en contestar desde la más absoluta seriedad. "En las relaciones sobre madres e hijos no sé si meterme dada mi soltería y mi falta de paternidad. No soy el más experto. Sí haría una reflexión desde la condición de huérfano que tengo", comenzaba diciendo Almeida, que ha querido mostrar su parecer respeto al tema más comentado del momento.

"Madre no hay más que una y luego se la echa mucho de menos cuando te falta", ha añadido el alcalde, que ha optado por lanzar un consejo al dj respecto a la hoy maltrecha relación con Isabel Pantoja. "Que hagan un esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo. Al final, cuando no esté uno o no esté otro se darán cuenta de que han perdido demasiado tiempo en peleas. Que yo lo he sentido y he sufrido la pérdida de una madre y sé lo que es", ha asentido.

José Luis Martínez-Álmeida y Sonsoles Ónega durante la intervención en 'Ya es mediodía'. Mediaset

El edil de la ciudad de Madrid ha demostrado estar informado de lo acontecido en los últimos días dentro de la familia Pantoja. Un asunto que está en boca de todo el país desde que el pasado viernes, Kiko Rivera vertiera a través de un programa especial de Telecinco, Cantora, la herencia envenenada, donde acusó a su madre de haberse apropiado de los bienes que le dejó su fallecido padre y de ocultarle los objetos que deberían haber estado en manos de sus hermanos mayores, Fran (46) y Cayetano Rivera (36). Un compendio de actos realizados, supuestamente, por la tonadillera y que su hijo dice que jamás podrá perdonar.

Sin visos de reconciliación

Las fortísimas declaraciones de Kiko Rivera en el ya citado especial que Telecinco emitió el pasado viernes ha provocado todo un cisma en el seno de la familia Pantoja. Mientras que la artista permanece en el interior de la finca Cantora bajo el efecto de medicación para mitigar las acusaciones que proferió hacia ella su hijo, según apuntan voces cercanas a la cantante, el dj no está dispuesto a dar un paso atrás. "No voy a poder perdonar a mi madre. He sido su tarjeta de crédito", dijo el sevillano durante su entrevista más polémica. Palabras que condenan para siempre la que parecía ser una idílica relación madre e hijo.

Kiko Rivera junto a su madre, Isabel Pantoja, en la llegada de la cantante a España tras concursar en 'Supervivientes'.

El reguetonero ha expuesto datos que, de ser ciertos, indicarían que Isabel Pantoja ha cometido actos delictivos para apropiarse de la herencia de su hijo y de parte de la que correspondía a los otros dos descendientes de su difunto marido. Actos sobre los cuales el propio Kiko Rivera no descarta interponer medidas legales contra su madre. Una situación crítica para una de las familias más famosas de nuestro país, que ha hecho que los integrantes de la misma se hayan posicionado con una parte u otra. Un escándalo sin precedentes del que aún queda mucho por contar.

