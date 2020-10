Sonsoles Ónega estrena 'Quijotes del siglo XXI', el nuevo programa de Telecinco

Es algo habitual. Todas las cadenas televisivas tienen un presentador estrella. Alguien versátil, con muchas facetas, que no esté encasillado en un espacio o formato concreto. Y, ahora, parece que para Mediaset ese papel lo ejerce a la perfección la periodista, Sonsoles Ónega (42 años).

La presentadora que sigue al frente del espacio diario de actualidad de Telecinco Ya es mediodía, prueba con la nueva producción del grupo, Quijotes del siglo XXI. Bajo este llamativo nombre, se encuentra una serie de reportajes que se estrena esta noche, 8 de octubre, y que estará protagonizado por diferentes personas que luchan contra el propio sistema, contra lo establecido. "Vamos a contar sus historias, a darles voz, a detenernos en su mirada", matizaba y explicaba la periodista durante la presentación del programa.

Sonsoles Ónega seguirá al frente del espacio de actualidad 'Ya es mediodía'.

Así, destacan historias como la del padre del primer preso español condenado a muerte en los Estados Unidos tras ser acusado de un triple homicidio en 1994, que todavía está luchando para demostrar la inocencia de su hijo y ha conseguido que, de momento, se anule la sentencia de muerte y se celebre otro juicio. O, por citar otro ejemplo, la historia de una voluntaria de prisiones que lleva décadas acogiendo a personas que no tienen hogar, ni trabajo, tras salir de la cárcel.

Del mismo modo, la periodista destacaba positivamente su participación: "Ha sido emocionante calzarse los zapatos de cualquiera de los protagonistas" y añadía: "De todos ellos he aprendido que cada batalla se puede ganar, solo hay que lucharla". Así, viendo la temática y conociendo el formato es un programa que, en apariencia, se ajusta a la profesionalidad y al rigor que mantiene la periodista y que, en cierto sentido, sigue la línea o la labor que tiene en Ya es mediodía.

No más realities

Su paso como presentadora por el reality 'La casa fuerte' sigue siendo comentado. Mediaset

Con esta nueva participación, parece renunciar a presentar futuros talent show o concursos de la propia cadena. Hay que recordar que su paso como conductora de los debates en el reality de La Casa Fuerte causó conmoción.

No porque lo hiciera mal, al contrario. De entre todas las críticas que se llevó ese programa, Sonsoles fue de las pocas alabadas y aplaudidas. Y la gran mayoría de las críticas decían y rezaban por lo mismo: "¡Qué Sonsoles Ónega no vuelva a caer o aceptar estar en otro reality!" Parece que ella misma ha pensado y reflexionado sobre esto mismo. No obstante, como prueba, estuvo bien.

De momento, habrá que esperar que acogida tiene este nuevo espacio de reportajes centrados en la actualidad que se estrena en late night y donde, desde luego, se podrá ver y disfrutar del lado más profesional de la periodista, que estará en la pantalla contando historias que, como ella misma decía, a cualquiera le pueden pasar.

