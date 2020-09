Así ha sido el debut de Jorge Pérez como colaborador en 'Ya es Mediodía'

Tres meses después de convertirse en ganador del reality más extremo, Supervivientes, Jorge Pérez (37 años) ha debutado como colaborador de televisión. El plató de Ya es Mediodía, el mismo que pisó triunfante tras su llegada de Honduras, ha sido el espacio en el que desarrollará su nueva faceta profesional comentando semanalmente crónica rosa junto a la presentadora Sonsoles Ónega (42).

Visiblemente nervioso, Jorge ha comenzado el programa con la mascarilla puesta -cuando los colaboradores de televisión, en su gran mayoría y al respetar la distancia interpersonal con sus compañeros, no la llevan para que se les entienda bien cuando hablan-, pero rápidamente se deshizo de la misma para presumir, una vez más, de por qué es considerado como el guardia civil más guapo de España.

Pese a empezar nervioso, Jorge rápidamente se ha sentido muy cómodo en su nueva faceta de tertuliano y lo ha demostrado opinando con naturalidad de la entrevista que Paz Padilla (50) concedió este fin de semana en Sábado Deluxe. El ganador de Supervivientes ha confesado que sintió mucha admiración por la cómica tras escucharla. Una sensación que ha explicado asi: "Me quiero declarar admirador total de Paz Padilla, porque más allá de lo que habló de la perdida de su pareja, es una gran ayuda para muchas personas que no saben enfocar lo que es la muerte, que no es más que un proceso de la vida. Hay un gran tabú en nuestra sociedad a la hora de hablar de la muerte cuando no deja de ser una etapa más de la vida".

En su primer día, Jorge Pérez ha hablado sobre la entrevista que Paz Padilla concedió a 'Sábado Deluxe'. Mediaset

Tras esta intervención, ha sido la propia Sonsoles la que ha dicho en alto lo contenta que se sentía por tener en su equipo a Jorge Pérez. "¡Qué buen fichaje hemos hecho!", ha exclamado la periodista ante la atenta mirada de los otros colaboradores, en este caso Isabel Rábajo (45) y Miguel Ángel Nicolás.

Un debut en el que el guardia civil ha sacado muy buena nota y que, sin duda, deja a los espectadores con ganar de volver a verle en una faceta que jamás él mismo hubiera imaginado. Un mundo nuevo para el cántabro que ha aparcado, momentáneamente, su profesión para explotar su perfil mediático.

Storie de Instagram subido por Jorge Pérez junto a Miguel Ángel Nicolás, Isabel Rábago y Sonsoles Ónega. Instagram

Una familia que ha pasado del anonimato a la fama

Desde que en abril del 2018, una fotografía de Jorge López ataviado con el uniforme de la Guardia Civil se hiciera vital, la vida de este cántabro ha dado un giro de 180 grados. Su evidente atractivo hizo que algunas marcas se fijasen en él y lo eligiera como modelo de sus desfiles, una popularidad incipiente que propició a que fuera elegido como uno de los concursantes de Supervivientes 2020. Sus dotes en la isla, unido a su gran sentido del compañerismo, le convirtió en el merecido ganador de la edición. Concurso en el que durante tres meses su esposa, Alicia Peña, se encargó de realizar la defensa desde plató.

Escritora de profesión, la mujer de Jorge aprovechó la popularidad de su marido para hacerse un hueco en el mundo de las influencers y darse a conocer. Una estrategia que le ha salido muy bien, a juzgar por las muchas campañas publicitarias que confían tanto en ella, como en el guardia civil. Actualmente la pareja no cesa de producir contenido en las redes sociales y han hecho de esto su forma de vida, además de otros trabajos que desarrollan a parte. Una actividad en la que también cuentan con la presencia de sus tres hijos y que los convierte en una familia muy popular entre los usuarios de Instagram.

