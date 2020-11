Soleá: así es la sobrina de Farruquito que representará a España en Eurovisión Junior 2020

Nervios, emoción y muchas ganas. Esas son sólo algunas de las sensaciones y emociones que siente ahora mismo Soléa (9 años), la representante española en Eurovisión Junior 2020. La pequeña, que forma parte de una de las estirpes con más solera de España, los Farruco, defenderá Palante, un tema pop urbano -algunos hablan incluso de un estilo parecido al de Rosalía- con un mensaje positivo y de ánimo en tiempos de pandemia.

Por supuesto, también tiene la impronta de la arrolladora personalidad de la joven artista sevillana. Palante ha sido compuesto por César G. Ross, Hajar Sbihi y Bruno Valverde, que además se ha encargado de la producción. Soleá es hija de Antonio Farruco y sobrina de Juan Manuel Fernández, conocido artísticamente como Farruquito (38).

Soleá en su última rueda de prensa antes de Eurovisión Junior 2020. Gtres

No es un rostro desconocido para la televisión española y menos para la andaluza. Esta niña ya ha actuado en algunos formatos de la pequeña pantalla como Menuda noche, de Canal Sur, demostrando su poderío cantando flamenco. Televisión Española volverá a apostar, de esta manera, por este estilo musical que ya dio la victoria a España en 2004 con María Isabel (25) y su eterno Antes muerta que sencilla.

"Representar a España en Eurovisión Junior es todo para mí, es cumplir un sueño que siempre he querido. Es increíble porque estar en un escenario frente a un 'millón' de personas es sueño hecho realidad", ha declarado la artista. Este pasado viernes por la mañana, Soleá admitía en rueda de prensa que estaba "supernerviosa" y "orgullosa de la oportunidad de representar" a España en la décimo octava edición del certamen, que se emitirá este domingo desde Varsovia, capital de Polonia.

Será la representante más joven de los 12 concursantes que participan en esta edición del Festival Junior. "Estoy sepercontenta de hasta dónde he llegado y supernerviosa. La verdad es que estoy superorgullosa de la oportunidad de representar a mi país", ha reconocido la cantante, "aunque no ganemos, yo ya pienso que soy la ganadora de mi país", concluía con optismismo.

Soleá actuará en décimo lugar, tras diez baladas, y lo hará en el contexto de un festival atípico, el más complicado de la historia de Eurovisión Junior. Por primera vez se celebrará de manera online consecuencia de la pandemia por coronavirus. Estos 12 representantes del certamen ya han grabado sus respectivas actuaciones siguiendo las especificaciones marcadas por el festival, las cuales, por un lado, no les permiten utilizar más de seis cámaras para la realización de la actuación y, por otro, les obligan a introducir una esfera iluminada de un metro de diámetro que simboliza el logotipo de este año.

Soleá - Palante

"No he visto la actuación completa, me llevaré la sorpresa como todos el domingo", ha declarado la intérprete sobre su performance para Palante, la canción por la que han apostado para intentar llevar a España a la gloria europea del festival junior más importante del viejo continente. "He estado trabajando con Natalia Calderón y Vicky Gómez. Natalia me ha enseñado a proyectar mi voz, a no levantar mucho el cuello y a no hacerme daño. Con Vicky he aprendido que el baile sale del corazón", ha comentado la representante, quien poniéndose algo seria ha añadido: "Parece fácil pero no lo es. Me he tenido que preparar muchísimo".

"Cuando yo sea grande me quedaré con el recuerdo de que de pequeñita representé a mi país", ha dicho Soleá, quien ha reconocido, además, que estaría encantada de representar a España en la gran final del Festival de Eurovisión. Según ella, "el festival de mayores".

A diferencia de lo que ocurre en el festival sénior, en Eurovision Junior el público podrá votar por su propio país, algo en lo que el presentador radiofónico -y la voz de Eurovisión después del legendario José Luis Uribarri- Tony Aguilar (47) ha hecho hincapié: "El 50 por ciento del voto es del jurado, pero el otro 50 por ciento es del público y es gratis. Los españoles podemos votar a España de manera online en una votación que se abrirá este viernes a las ocho de la tarde y concluirá el domingo a las 5, cuando empiece el festival".

[Más información: Melani y su derroche de voz consiguen el tercer puesto en Eurovisión Junior 2019]