Muere el padre de Blas Cantó a los 49 años

Blas Cantó (28 años) acaba de sufrir uno de los mazazos más grandes de su vida. El cantante ha tenido que hacer frente a la muerte de su padre este jueves 14 de marzo. Ha sido el propio artista el que ha anunciado, a través de su cuenta de Instagram, la triste pérdida de su progenitor a los 49 años de edad.

El candidato de España para Eurovisión compartía una preciosa foto de él de bebé junto a su padre. Una imagen que ha acompañado con una emotiva despedida: "Nadie debería irse a los 49 años, pero hoy te decimos adiós. Todos los que conociste hace más de tres décadas me mandan entre lágrimas su amor para ti. Mi madre, mis abuelos, mis tías, mis tíos, primos... Eras bueno, y todos lo sabíamos. Pero a veces tú no eras tú".

Un mensaje que terminaba con "vuela alto, porque te vamos a recordar en tu mejor versión, la que a todos enamoró cuando llegaste a sus vidas. Es lo justo. Yo también te quiero, papá".

Las reacciones no se han hecho esperar y han sido mucho los fans que han querido mostrar su apoyo al intérprete. También lo han hecho compañeros de profesión como Chenoa (44) o Pastora Soler (41) quienes han enviado todo su cariño.

2020 está siendo especialmente duro para Blas Cantó, quien este año era el cantante que iba a representar a España en Eurovisión. Debido a la crisis provocada por el Covid-19, la Unión Europea de Radiodifusión, la organizadora del festival, decidió a principios de marzo suspender el evento. Debería haberse celebrado este sábado en Holanda y finalmente se ha puesto a 2021.

"Me da mucha pena porque hay un trabajo muy grande detrás, de un equipo humano increíble durante muchos meses trabajando, no solo en mi candidatura, sino a nivel global. Pero creo que es lo correcto. Hacerlo sin público era una locura, porque Eurovisión son los fans. Sin ellos no hay nada. Era importante hacerlo en condiciones, porque (el festival) se lo merece para darle su importancia", declaró entonces el cantante.

Hace apenas una semana Blas Cantó aseguraba a sus fans sentirse "muy deprimido": "Últimamente no he pasado una buena etapa. Estaba deprimido, sin muchas ganas de nada. Sentía que todo se estaba demorando demasiado, que no tenía ilusión por lo que hacía". Sus planes truncados para Eurovisión más la enfermedad de su padre han hecho que el cantante sienta que haya tocado fondo.

