Nicolás Coronado: "Mi tío Miguel Bosé pondría firmes a los jueces de 'MasterChef Celebrity'"

Pertenece a una de las familias más famosas de España. Nicolás Coronado (32 años) lleva años dedicándose al mundo del arte, desarrollando diferentes facetas que han ido desde la interpretación hasta el modelaje. Hijo de José Coronado (62) y Paola Dominguín (60), su talento para la actuación le ha llevado a hacerse un hueco en el complicado panorama nacional. Una popularidad que se ha visto acrecentada gracias a su participación en la quinta temporada de MasterChef Celebrity.

El joven actor demuestra semana a semana sus dotes entre fogones, una tarea nada desdeñable en la que tiene que rendir cuentas con los implacables jueces del concurso. Además de enseñar cómo se desenvuelve entre sartenes y ollas, el talent show está sirviendo para que el público conozca cómo es la personalidad del sobrino de Miguel Bosé (64). Una oportunidad que está sabiendo aprovechar utilizando como mejores armas su naturalidad y sencillez.

Nicolás Coronado está mostrando su faceta más natural ante las cámaras del concurso. RTVE

Durante la dura competencia en el concurso de TVE, ha estado junto a él su tía, Lucía Dominguín (63), con quien ha tenido que medirse en alguna que otra prueba. Una experiencia de la que dice tener un fantástico recuerdo y que le está ayudando a poder verse sin pudor en televisión tal y como él es, más allá de interpretar a un personaje. JALEOS ha realizado una entrevista a Nicolás en la que revela cómo se ha sentido en el exitoso programa.

¿Qué tal se está viendo en el concurso?

Bien, la verdad es que en los primeros programas me costó más verme, porque no estaba acostumbrado a verme fuera de un personaje, a mí mismo. Parece mentira, pero siempre nos sentimos desde dentro y a veces no nos vemos desde fuera, eso me costó. Pero todos los mensajes y las palabras que la gente que me está viendo me está haciendo llegar son muy positivos. Estoy muy tranquilo en ese sentido.

Con el programa su popularidad se ha visto acrecentada, ¿cómo lo vive?

Creo que una de las mejores cosas de MasterChef Celebrity es que solo vale que seas de verdad tú mismo. Es un programa tan largo, con momentos de tanta tensión y agotamiento que como quieras estar actuando o dentro de un personaje al final se va a acabar notando. A lo mejor no soy el que más juego está dando o el más gracioso, pero lo estoy dando todo al cien por cien.

Cuéntenos, ¿qué le dicen sus seguidores?

Me apoyan totalmente en redes, e incluso siento que hay un poco de deseo de conectar más cercanamente conmigo. Me encantaría contestar a todos los mensajes, pero es materialmente imposible por tiempo y por cantidad de gente que se anima a expresar algo bonito. Me encantaría poder devolver todo ese cariño, pero no me da la vida.

Nicolás Coronado en las cocinas de 'MasterChef Celebrity'. RTVE

En la visita que hizo al programa Ana Iglesias, ganadora de MasterChef 8, confesó que la joven le había llamado la atención

La verdad es que con Ana tengo una conexión muy bonita. Yo no la conozco más personalmente, pero debe de tener una energía muy bonita para que desde el balcón y desde lejos me captara tanto, pero bueno... qué se le va a hacer. Normal que una chica tan linda esté feliz y con novio.

¿Es ella su prototipo de mujer? ¿En qué se fija cuando le gusta alguien?

La verdad es que no tengo prototipo. Me gusta la gente transparente, que muestre lo que hay, que no intente aparentar nada y, sobre todo, me gusta la gente humilde. Que se valore mucho a sí misma, pero desde la humildad.

Ha concursado junto a su tía, ¿a quién apoyan más dentro de la familia?

Yo apoyo a tope a mi tía Lucía, claro que sí. Pero es verdad que vivo en el campo, apartado de todo y de todos. Me llega apoyo de familia y amigos vía mensajes, sé que están todos siguiendo el programa desde casa, pero como yo soy tan poco tecnológico... los contactos conmigo son los justos.

Lucía nos dijo que este concurso le había cambiado y que le había dado una inyección de energía y ganas

MasterChef Celebrity es una inyección de vida, y sobre todo de aprendizaje, de crecimiento y de retarse a uno mismo. Al final eso es un camino de crecimiento en la vida, lo malo es quedarse estancado y cómodo en la zona de confort. MasterChef es un reto continuo, entonces hay un poner todas las energías en superarse a uno mismo en cada momento, eso es genial.

¿Cuál es el compañero con quién ha tenido mejor y peor relación?

La mejor relación que he tenido ha sido con Juan José Ballesta (32), porque han sido ya muchos los trabajos en los que hemos coincidido, y además para MasterChef nos hacíamos cada mañana y cada tarde una hora en coche juntos, y eso es mucho tiempo para compartir y conectar. Desde luego Juanjo es uno de esos seres únicos, es puro corazón. Lo califico como un niño grande que se convierte, a poquito que le cuides, es un gran amigo y un gran compañero.

¿Para usted quién debe ganar esta edición de MasterChef Celebrity?

A quien más fuerte veo, y quién más se está aplicando es Josie. Me sorprende cómo defiende cada prueba que le toca hasta conseguir un 10 de nota.

Nicolás Coronado junto a su tía Lucía Dominguín durante una prueba de 'MasterChef Celebrity'. RTVE

¿Le gustaría vincular su faceta profesional al mundo de la cocina?

El mundo de la cocina es el mundo del arte para mí, creo que hay libertad creativa totalmente, los gustos de uno no son los del resto... entonces no tiene nadie que juzgar tu obra o tu comida. Aunque te puede salir rica o no, eso está claro. Pero sí me gustaría mantener un poquito de esta habilidad para la vida, esta conexión que estoy teniendo ahora con el mundo culinario me llevo para comer rico cada día.

¿Con qué objetivo entró en el concurso?

Mi objetivo fue el probarme a mí mismo, verme en un ambiente que no era el mío, en un programa de tele. Y el mundo culinario, que yo pues... cocinaba lo básico. Pero bueno, como he visto que todos mis compañeros, más o menos, partían del mismo punto, creo que la lucha es igualada y puede pasar cualquier cosa.

De todas sus facetas, ¿cuál es su favorita?

La que más me gusta es la que surge cuando estoy en mi casa, supongo que a todos nos pasa exactamente lo mismo. En casa somos realmente nosotros mismo, y fuera, en mayor o menos medida, nos dejamos modificar por el exterior.

¿Le gustaría ver a su tío Miguel en las cocinas de MasterChef Celebrity algún día?

Me quedaría pegado a la pantalla si mi tío se animase a concursar en MasterChef Celebrity. Eso sí, iba a poner a los jueces firmes el primer día. De eso estoy seguro.

¿Qué es lo mejor que se lleva del programa?

Lo mejor que me he llevado de MasterChef es la conexión con tanta gente de España y del mundo, porque no paro de recibir mensajes de Sudamérica, ya que por ahí el programa también es muy valorado.

