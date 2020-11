Así es el collar de 8.500 euros que Josie lució en 'MasterChef Celebrity' para cocinar cordero

"Para dos días que vamos a estar en esta vida, yo no pienso llevar un mal look por lo que digan o piensen los demás". Esta frase la pronunció el periodista de moda y estilista José Fernández-Pacheco (40 años), conocido popularmente como Josie, hace ya más de una década en un programa de televisión.

Hombre de ideales fijos, un par de semanas atrás volvió a hacer un comentario parecido, ya dentro del contexto de MasterChef Celebrity 5, el concurso donde participa y en el que se ha erigido como personaje revelación: "¿Te imaginas cocinar vestido de algodón? Me deprimiría", sentenció.

Josie lo tiene claro. Para ser el rey de los fogones, necesita vestir como tal. Pantalones de tiro a la cintura hechos a medida, capas de seda con vuelo infinito y tiaras con lágrimas de cristal y gemas con tercer ojo. No obstante, cuando el público creía que lo había visto todo, este pasado martes hizo el más difícil todavía.

Para la prueba de eliminación, el bloque del programa que él mismo ha bautizado como "el foso", Josie eligió un outfit que ha llamado especialmente la atención. Camisa en color tierra, pantalón oscuro y botín de piel azabache. El estilismo iba rematado con una capa de terciopelo chocolate que en la espalda llevaba bordada la palabra Love (Amor). Y la joya de la corona: un collar -en realidad un choker- valorado en 8.500 euros y del que este diario ha averiguado todos los detalles.

La pieza de joyería elevada a la categoría de arte fue presentada por la galería Max Estrella en la edición de 2017 de ARCOmadrid. El collar, que en realidad es un choker, -complemento que se ajusta alrededor del cuello para complementar un outfit y resaltar apariencia- está diseñado por el artista Eugenio Ampudia. Lo llamativo es el mensaje que lanza: "Solo caos veo ante mí".

Josie con collar diseñado por el artista Eugenio Ampudia. RTVE

"Yo tengo mil mensajes también. Mira, si me voy, me voy con un mensaje de amor. Es que vengo con look de foso por delante y con look de salida por detrás. El look de foso lleva este mensaje que es este choker que pone 'Solo caos veo ante mí'. Y la verdad es que es volver un poco a eso, al caos del foso", comentaba Josie justo antes de cocinar un cordero con todo tipo de ingredientes en color negro.

Tras su paso por ARCOmadrid en 2017, el choker viajó hasta la joyería Grassy de la Gran Vía madrileña donde se distribuyeron sólo 15 reproducciones en una edición limitada. Se trata de una estructura rígida de oro gris mate de 18 quilates con letras de oro amarillo de 18 quilates y peso de 40 gramos.

Collar de Eugenio Ampudia. Grassy

'Solo caos veo ante mí'. Esta frase que elige Eugenio Ampudia para su obra la pronunció el historiador alemán Aby Warburg al final de su vida, cuando trataba de concluir el Atlas Mnemosyme, una recopilación de más de 2.000 imágenes articuladas en 60 planchas reunidas en virtud de sus analogías internas. Una máxima con mensaje de despedida y de final de vida que, por el momento, no ha sido reflejo para Josie en lo relativo a su paso por el programa.

Desde el principio, el editor de moda se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la edición vigente del reality culinario de la cadena pública y su evolución en la cocina está conquistado a los implacables jueces. ¿Tendrá ya pensado Josie un outfit para la gran gala final de MasterChef Celebrity 5? ¿Volverá a sorprender al público y a sus propios contrincantes luciendo velvet, capas y high jewelry? No hay duda de ello.

