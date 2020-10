Tom Brusse y Sandra Pica se enfadan y muestran su peor cara frente a las cámaras

Su polémico paso por La isla de las tentaciones los ha hecho populares. Tom Brusse (27 años) y Sandra Pica (21) ya pasean su amor por las calles de Madrid sin esconderse, gesto que es de interés para la prensa rosa debido a que ambos, sobre todos él, se han convertido en dos de los participantes más controvertidos de la segunda edición del reality.

A pesar de su comentada ruptura con Melyssa Pinto (28), el marroquí ha rehecho su vida en poco tiempo al lado de su 'tentación'. Esta semana se hacía pública una entrevista en la que ambos aseguran que la que fuera 'tronista' de Mujeres y hombres y viceversa, les amenazaba con quitarse la vida si Tom no hablaba con ella.

Sin entender del todo la presión mediática a la que se ven sometidos tras la emisión del programa, Tom no se ha tomado nada bien la presencia de los fotógrafos en su día a día con Sandra. Sacando así su lado menos amable.

Le queríamos preguntar por la entrevista que han concedido.

No lo sé, yo no me llamo Tom.

Sandra, ¿Qué tal está? Ha dicho que Melyssa llamaba más de cuarenta veces.

Si ya lo habéis leído, ya está. Yo ya he dicho lo que tenía que decir y no tengo nada más que añadir.

Sandra Pica y Tom Brusse a la salida de un hotel madrileño. Gtres

¿Cómo está su relación con Tom?

Muy bien, muy feliz, intentando estar tranquilos y pasando de todo.

¿Qué tal se están adaptando a este mundo? ¿Les parece un poco pesado?

No, a mí me da igual. Sigo haciendo mi vida igual, sigo saliendo de casa. Por el momento estamos en Madrid.

Tom, le queríamos preguntar por un asunto...

No hablo en español.

Sí que lo habla, y muy bien. Mejor que nosotros.

Es que no voy a hablar. No me acuerdo lo que he dicho en la entrevista.

La pareja ha concedido recientemente una entrevista en la que dicen que Melyssa llamaba a su ex de manera incesante. Gtres

¿Es cierto que Melyssa le dijo que se quitaría la vida si no hablaba con ella?

¿Quién es Melyssa?

Su novia anterior. No le va a gustar nada escuchar esas palabras de su boca...

No me acuerdo, ¿Cómo me llamo yo?

[Más información: Tom Brusse, el mayor estafador emocional de Tentaciones y el vergonzante despiporre de Mayka]