Melodie Peñalver, de 'Tentaciones': "Soy muy buena dando consejos, pero para mí misma no tanto"

"Pon una Melodie en tu vida", "Quiero ser amiga tuya" o "Es la auténtica reina de La isla de las tentaciones" son solo algunas de las frases que se han repetido de forma masiva en las redes sociales en los últimos días. La mujer que ha provocado tal avalancha de aplausos es Melodie Peñalver (28 años), la ilicitana que derrochó empatía y sororidad al consolar a su compañera de programa, Melyssa, después de que esta se derrumbara al ser testigo de la infidelidad de su novio, Tom Brusse.

La forma en la que la camarera se acercó a su amiga, cómo decidió arrodillarse con ella en suelo y cómo le cogió la cara para hacerle ver lo valiosa que es sin necesitar a nadie hizo que media España se enamorara de Melodie. Lejos de ser escandaloso o polémico, su concurso ha sido limpio, siempre con buenos argumentos en la boca y mostrándose humana y real.

Cristian y Melodie, en su foto oficial de 'La isla de las tentaciones'.

Estas facultades de la joven han hecho que todos quieran saber más de ella. Sus seguidores en redes sociales subieron de manera estratosférica tras llamar la atención de los espectadores del reality caribeño, y cada día recibe cientos de muestras de apoyo públicamente. Ante tal exposición, JALEOS ha querido contactar con Melodie y conocer de primera mano cómo está viviendo su fama actual, cuál es la personalidad real de la joven que se ha visto por televisión y qué proyectos tiene para el futuro.

¿Cómo está viviendo actualmente toda la repercusión que le ha dado el programa y que se haya convertido en una de las estrellas de esta edición?

Pues a día de hoy aún me estoy acostumbrando a que la gente me reconozca y la verdad es que no soy totalmente consciente de la repercusión que ha tenido este programa. No me siento una de las estrellas del reality ni he hecho nada con esa intención. He sido como soy en mi vida diaria, no me gusta discutir y soy muy empática, así que creo que eso es lo que me ha llevado un poco a sacar mi carácter y a dejarme ver en según qué situaciones.

Sus frases de ánimo a Melyssa han sido aplaudidas por todo el país, ¿esperaba esa reacción tan masiva?

Para nada me esperaba que iba a tener esta repercusión mi reacción con Melyssa, porque creo que es la respuesta que cualquier persona le daría a una amiga a la que ve sufrir de una manera injusta. Yo vi a Melyssa pasándolo tan sumamente mal que le dije lo que cualquier persona diría en ese momento, pero no esperaba que se le fuese a dar tanta importancia y tanto valor a esas palabras.

Melodie, consolando a Melyssa tras ver las imágenes de Tom besando a Sandra.

Ha sido usted Trending Topic, la captura de su momento con Melyssa es viral, le han dedicado dibujos, pinturas, reflexiones en redes y todo el mundo quiere ser amiga suya, ¿cree que su gesto con Melyssa es algo inusual o si no lo hubiera hecho usted lo hubiera hecho otra?

Desde luego no tiene nada que ver con que fuera Melyssa, me hubiese salido esa misma respuesta para cualquier persona que estuviese en esa misma situación. Yo le daría mi más sincera opinión, y puedo estar equivocada pero cuando considero que algo es injusto no puedo quedarme callada, y lo de Melyssa lo consideraba muy injusto. Ella estaba sufriendo mucho por una persona que no tenía en cuenta sus sentimientos y eso me dolía por lo que estaba pasando, no porque fuese Melyssa. Está claro que con ella tuve un vínculo muy estrecho dentro de la casa y eso me hizo vivirlo todo más intensamente, pero en general suelo ser muy buena dando consejos aunque para aplicármelos a mí misma no tanto.

Ya es un ejemplo feminista por excelencia, ¿siempre ha tenido esos valores?

La verdad que ahora con la edad veo las cosas cada vez más claras con respecto a los temas sentimentales, y las relaciones en general. A mí me ha costado mucho llegar al punto en el que estoy de quererme y valorarme porque sé que es difícil, y más cuando eres una chica insegura o a la que su pareja le hace sentir así. A veces necesitas una persona que te diga realmente lo que vales aunque parezca una obviedad, pero esas cosas te ayudan a abrir los ojos.

Ahora Melyssa ha demostrado tener fortaleza y también se convirtió en la estrella del programa tras su hoguera con Tom. ¿Qué le pareció como espectadora? ¿Sigue usted en contacto con ella?

Me pareció que Melyssa en la hoguera final estuvo perfecta, le explicó las cosas exactamente como las pensaba y creo que a medida que ella iba hablando, se iba dando cuenta de lo que vale y de que en ese momento su pareja o su expareja no se merecía ni una lágrima más por su parte. Vi muy lógico que fuera pasando por distintas etapas mientras iba hablando con él, porque es algo tan fuerte lo que le ha pasado que cualquier persona tardaría en asimilarlo, pero me parece que estuvo genial, sentí que se empoderaba y cogía el toro por los cuernos, y nunca mejor dicho. A día de hoy seguimos hablando y manteniendo nuestra amistad, yo la quiero mucho y me parece una gran persona.

Melodie afirma que de lo que más orgullosa está de ella es de su empatía y sus buenos consejos. RRSS

Dijeron en redes que usted ya ayudó en alguna ocasión en algún baño de discoteca a una joven que estaba llorando, al igual que hizo con Melyssa, y la consoló. ¿Le ocurre a menudo? ¿Ahora que ha pasado todo esto, su entorno le pide más consejos?

Esto fue algo que publiqué yo porque me hizo mucha gracia que una chica que conocí hace un par de años en una fiesta de Nochevieja me escribiera un mensaje recordándome que había hecho lo mismo con ella en ese momento. Yo bajé al baño y me encontré a una chica sola llorando y le pregunté qué le pasaba, y ella se puso a contarme que le acababa de dejar su novio por una amiga suya y que estaba llorando porque él no quería seguir con ella mientras que ella estaba dispuesta a perdonarle. Yo lo que intenté fue recomponerla un poco, intenté hablar con ella, le dije que eso no lo podía permitir, que tenía que quererse y valorarse y la cosa se quedó ahí. Fue muy gracioso porque ni siquiera lo recordaba y cuando me escribió un mensaje, me vino todo a la cabeza y me pareció muy divertido recordar la anécdota.

Viendo lo mucho que se ha ganado el favor del público, ¿le gustaría trabajar en televisión?

Bueno, nunca se sabe, pero de momento creo que tengo que asimilar bien todo esto que me está pasando y ver a dónde me lleva. No cierro ninguna puerta a la televisión porque ha sido una experiencia que me ha gustado mucho y que estaría dispuesta a repetir de nuevo.

¿Ha experimentado una gran subida de seguidores en sus redes sociales?

La verdad es que sí, porque yo antes del programa no tenía apenas seguidores, no utilizaba mucho Instagram y no era una persona activa en redes. Ahora he alucinado con la repercusión que ha tenido todo en redes, cómo se ha volcado a la gente conmigo, como día día me envían mensajes de ánimo y están pendientes de mí. Esto último es lo que más me ha chocado en realidad, porque era un mundo que yo desconocía y la verdad es que estoy gratamente sorprendida.

La concursante es una gran defensora de los animales.

Muestra en su Instagram que le gusta la moda, el deporte, los animales... ¿qué proyecto le gustaría llevar a cabo en un futuro?

Me gustan muchísimas cosas y una de ellas es la moda, es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Los animales es otra de mis pasiones desde que era muy pequeña, además soy vegetariana y estoy muy concienciada con el tema del medio ambiente pero aún no sé bien dónde focalizarme. Tengo varios proyectos en mente en los que me gustaría pensar cuando pase un tiempo y mi vida se calme un poco.

¿Qué mensaje le gustaría enviarle a la juventud de este país?

El consejo que le podría dar a cualquier persona es que aprenda a valorarse porque lo más importante es quererse a uno mismo y saber estar feliz solo. Además, creo que en hoy en día hace falta más empatía para ayudarnos unos a otros y para que el mundo sea un lugar mejor, que digamos las cosas sinceramente y con el corazón pero teniendo en cuenta los sentimientos de los demás para no herirles. Eso me parece algo fundamental.

