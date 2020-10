Trucos para conseguir las cejas de Lily Collins en 'Emily in Paris' en pocos pasos y minutos

Cómo conseguir las cejas de Lily Collins en 'Emily in Paris' en pocos pasos Netflix

Quizás todavía no has tenido tiempo de ver a la nueva revelación de comedia romántica del momento. Una serie producida por el creador de Sexo en Nueva York, pero seguro que te habrás fijado de manera detenida en los diferntes outfits de su protagonista, Emily, interpretrada por Lily Collins (31 años). Un estilo de lo más parisino repleto de prendas clásicas, pero al mismo tiempo atrevidas, muy coloridas y vibrantes.

Sin embargo, hay un matiz que, a pesar de no resaltar tanto como sus looks, es el encargado de enfatizar sus diferentes estilismos y aportar personalidad. Sí, seguro que tú también te has fijado en sus perfectas y simétricas cejas. Unas cejas que están bien cuidadas, tratadas y con una forma, que muchas desearían tener, que sigue la verdadera tendencia en cejas de esta temporada. ¿Es posible conseguirlas y recrearlas? Sí, aquí te contamos pequeños trucos y unos pasos rápidos para lograr unas cejas tan perfectas como las suyas.

Trucos y consejos

Cómo conseguir las cejas de Lilly Collins en 'Emily in Paris' en pocos pasos y minutos Gtres

La principal clave, para conseguir unas cejas tan marcadas como las de Lily Collins, se en encuentra en el cuidado diario. Sí, se tiende a dejar a un lado en la rutina beauty diaria esta zona del rostro y ese es parte del error. Es importante, al igual que utilizas productos específicos para el rostro -que frenen los posibles daños medioambientales o frenen los primeros signos del envejecimiento- utilizar productos pensados para las cejas.

Con ello, lograrás que luzcan con un aspecto de los más juvenil y natural. Diana Suárez, experta de la marca de belleza RevitaLash Cosmetics recalca que: "Utilizar productos específicos como, por ejemplo, un suero acondicionador, ayudará a fortalecer el bello de la ceja, evitar la rotura y aportarle un suave brillo, haciendo que se vean mucho más suaves, gruesas y flexibles".

Paso a paso

¿Cejas al estilo Lily Collins? Para lograr este efecto satinado y regenerador es importante aplicar, en tu día a día, el suero para cejas RevitaBrow Advanced de RevitaLash Cosmetics. Como puedes observar, su cepillo permite una fácil aplicación sin exceso de producto.

RevitaBrow Advanced es un suero que aportará grosor y volumen a tus cejas. RevitLash Cosmetics

Con su uso notarás sus famosos beneficios en muy pocas semanas. Este producto está formulado y creado con una tecnología patentada repleta de biotina y té verde entre otros componentes, haciendo que tus cejas luzcan con un mayor volumen y grosor. También contiene palmito salvaje rico en esteroles vegetales y ácidos grasos que ayudan a acondicionar y aportar brillo.

Después, para definir y dar esa forma angulada -tan característica de la actriz- es importante enmarcar y dar forma con productos que aporten un extra de fijación. Por ejemplo, el Hi Def Tinted Brow Gel de RevitaLash Cosmetics te ayudará a lograr ese look dramático de cejas que luce la protagonista, aportando una sutil pero favorecedora tonalidad marrón que se adapta perfectamente al tono de cada ceja. ¿Cómo?

Enmarca y da formar a tus cejas aportando un extra de fijación. RevitLash Cosmetics

"Acondiciona y estiliza las cejas gracias ingredientes como el betaglucano de avena y péptidos. Incluye polímeros flexibles, que logran controlan las cejas rebeldes", comparte la directora técnica de la marca. "Primero debes dar forma y alinear todos los vellos de las cejas con el aplicador en forma de peine, después en un segundo paso, aplica el producto fijador con el cepillo en dirección ascendente hasta llegar al final de la ceja", explica David Deibis, maquillador oficial de RevitaLash Cosmetics.

