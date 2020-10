Juan Camus arremete duramente contra Tinet Rubira en el aniversario de 'Operación Triunfo'

El 22 de octubre del 2001 aterrizaba en Televisión Española el formato más exitoso de la pequeña pantalla, Operación Triunfo. Este jueves se cumplen 19 años del comienzo de la primera edición del talent show, un programa que se ha convertido en una 'factoría' de cantantes que actualmente continúan estando presentes en el panorama musical.

Con motivo de este aniversario, Tinet Rubira, director de la productora Gestmusic, ha publicado en su perfil de Twitter una felicitación dirigida a los triunfitos de aquella primera edición. Y enseguida este gesto ha generado gran controversia, ya que en un principio parecía que se había olvidado de dos de los participantes: concretamente de Juan Camus (47 años) y Verónica Romero (42).

"Vamos a pensar cómo celebraremos el 20 aniversario de 'Operación Triunfo', ha escrito el productor en su perfil, en el que ha citando a 14 de los 16 artistas que fueron protagonistas del fenómeno fan que surgió alrededor del programa hace casi dos décadas. Muchos tuiteros se han percatado rápidamente de su 'olvido' y así se lo han hecho saber al catalán.

No, no me olvidado de @juancamus ni de @veroboxmusic en el tuit anterior me quedé sin espacio.

Felicidades de nuevo a TODOS los de OT1 y todas las ediciones que han venido después. https://t.co/qjTTomdSdO — Tinet Rubira (@tinetr) October 22, 2020

"No, no me he olvidado de Juan Camus ni de Verónica Romero. En el tuit anterior me quedé sin espacio. Felicidades de nuevo a todos lo de OT1 y todas las ediciones que han venido después", ha contestado raudo Tinet Rubira. Una excusa que no parece haber convencido a uno de los afectados.

"Ya que me nombras, te diré lo mismo que le dije en su día a Noemí Galera (53). Eres un falso, que después de apoyarte en los castings de la nueva edición de OT, tú, como cabeza de Gestmusic, invitaste a todos menos a mí por 'falta de repertorio'. Ese es tu espíritu de OT. Conmigo no cuentes", ha contestado Juan Camus minutos después y haciendo alusión a que, a diferencia del resto de sus compañeros, jamás fue invitado a pisar la academia de Operación Triunfo 2017.

Ya que me nombras te diré lo mismo que dije en su día a Noemí Galera. Eres 1 falso que después de apoyarte en los castings de la nueva edición de OT, tú como cabeza de Gestmusic, invitaste a todos menos a mi por "falta de repertorio". Ese es tu espíritu de OT. Conmigo no cuentes. — Juan Camus🏳️‍🌈 (@juancamus) October 22, 2020

Desavenencias del pasado

La relación de Juan Camus con la productora de Operación Triunfo ha estado marcada por el conflicto. En los últimos años, han sido varias las ocasiones en las que el cantante ha hecho incendiarias declaraciones en referencia a la organización del concurso que le hizo famoso, situación que se encrudeció en el 15 aniversario del programa.

En el año 2016, Gestmusic decidió volver a reunir a su primera generación de artistas para realizar un documental en el que todos ellos repasarían cómo vivieron el boom mediático que generó OT en el año 2001-2002. Tras ese documental tuvo lugar, además, un colosal concierto en el Palau Sant Jordi (Barcelona).

Desde el primer momento en el que el proyecto se hizo oficial, Juan Camus demostró sus discrepancias con la organización. En un principio se quejó de que no habían contado con él y después expuso que la configuración del concierto hacía que los concursantes menos conocidos tuvieran un menor protagonismo. Una serie de disputas que no se solucionaron hasta días antes de la celebración del citado show musical, ya que el artista se negó en un principio a estar presente.

