Noemí Galera: "Roberto Leal merece que se le valore y hacer lo que le apetezca"

Operación Triunfo regresaba el pasado miércoles a TVE después de dos meses de parón en los que, sin embargo, la maquinaria del talent ha seguido trabajando a pleno rendimiento en Youtube.

Al frente de esas galas virtuales que han mantenido vivo el espíritu del programa durante el confinamiento ha estado Noemí Galera (53 años), directora de casting de Gestmusic que lleva vinculada al formato desde sus orígenes y que, en esta nueva era iniciada en 2017, se ha convertido en la cabeza visible de la Academia. La directora de la escuela musical más famosa de la televisión analiza con JALEOS este esperado y atípico regreso del concurso, la marcha de Roberto Leal (40) a Antena 3 y el futuro del programa.

¿Qué tal ha pasado el confinamiento?

Muy bien. Me sabe mal porque hay gente que lo está pasando fatal, pero yo he tenido un confinamiento dulce. Tanto mi marido como yo vemos muy poco a nuestros hijos por nuestro trabajo, así que poder estar dos meses con ellos ha estado genial. Yo he seguido trabajando desde casa, el canal de Youtube no ha parado de funcionar, así que también tenía actividad laboral y he agradecido estar en casa porque venía de estar dos meses en la Academia trabajando cada día, con lo cual me ha ido bien dormir, descansar y estar con mi familia. Además, tenemos salud todos y en ese sentido he pasado un confinamiento dulce, no me puedo quejar para nada.

Noemí Galera lleva vinculada a 'Operación Triunfo' desde los orígenes del formato. Gtres

En ese sentido, habrá sido una tranquilidad seguir con el programa desde casa.

Claro, si cortan la edición de golpe y estamos dos meses sin saber nada habría sido diferente. Pero seguir trabajando nos ha ayudado mucho a todos, tanto a los concursantes como a los profes, estás en la distancia pero sigues el hilo y notas que estás aún en el mismo barco.

¿En algún momento hubo miedo a una cancelación definitiva?

Nadie lo ha verbalizado, pero es algo que inevitablemente todos hemos pensado en algún momento. Nadie me ha dicho "a lo mejor no volvemos", pero yo creo que en nuestro fuero interno se nos ha pasado a todos por la cabeza. Las cosas estaban muy mal y cada día iban cambiando. Cuando nos fuimos pensábamos que iban a ser 15 días o un mes y al final hemos estado dos meses fuera.

Finalmente ha vuelto a la Academia y se ha llevado una sorpresa: ha pasado el coronavirus. ¿Qué sintió al saberlo?

He dado positivo en anticuerpos, soy asintomática y no he tenido ningún tipo de malestar. Si lo tenía que pasar, ha sido la mejor manera, aunque no bajo la guardia porque no está asegurado que no puedas volver a contagiarte. Aquí somos muchos trabajando, nos toman la temperatura cada vez que venimos, vamos con mascarilla... Pasarlo o no pasarlo es una anécdota.

Desde 2017, Noemí dirige la Academia de 'Operación Triunfo'. Gtres

¿Qué sensación ha tenido tras el regreso?

La gala fue muy chula, como si empezáramos de cero. Además fue todo muy atípico, con público virtual, que me pareció maravilloso y me encantó la cantidad de memes que salieron. Todos nos adaptamos a esta nueva situación y creo que OT lo está haciendo genial a la hora de poder continuar dando espectáculo con los mimbres que tenemos.

¿Había ilusión en todo el equipo por volver a la Academia?

No ha sido una vuelta de trámite, era muy deseada por todo el equipo, sobre todo porque los concursantes se lo merecen, son una generación buenísima, podrían haber vuelto desestabilizados y subidos a la parra después de todo lo que han leído en las redes en estos dos meses.

Los concursantes no le hicieron mucho caso con el tema de no estar pendientes de las redes durante el confinamiento. ¿Les ha afectado de alguna manera?

En general, la sensación es de que no ha pasado el tiempo, ha habido un paréntesis pero están igual. Obviamente, todos estamos cambiados, pero ellos se han dado cuenta de lo que tenían aquí dentro, de lo importante que es estar un mes más aprendiendo y tener este escaparate para dar a conocer su trabajo. A la vuelta, yo les decía "por favor, olvidaos de las redes, aprovechad este mes, que es un regalo que tenemos todos". Y está siendo así, están trabajando muy bien y para ellos la Academia es su casa.

Noemí asegura estar dispuesta a seguir en próximas ediciones de 'OT'. Instagram

¿Cómo han recibido la cancelación de la gira?

Ha sido un palo, pero es menos palo porque es algo general que no depende de nosotros. Otra cosa hubiera sido que todos los conciertos y festivales se mantuvieran y que nosotros hubiéramos suspendido. Ojalá cuando se pueda podamos retomarlo y hacer esos cuatro conciertos.

Las galas que quedan también servirán para despedir a Roberto Leal. ¿Cómo se ha tomado su marcha?

Lo vamos a echar mucho de menos. Yo estoy encantada y me alegro muchísimo por él, se merece que se le valore y hacer lo que le apetezca, pero me sabe mal. Tampoco sé si vamos a hacer otras ediciones o no, pero el poder tenerlo y que haya podido compaginar ahora las dos cosas es fantástico y se lo merece.

La directora se alegra del fichaje de Roberto Leal por 'Pasapalabra'. Gtres

Su comentario en directo a Roberto Leal sobre Pasapalabra fue lo más comentado del regreso de OT.

(Ríe) Fue un guiño, pero creo que es normal hablar de una cadena en la que yo también trabajo, Gestmusic también hace programas en Antena 3, como Ahora caigo y Boom, que precisamente van antes de Pasapalabra. Esa manía de no nombrar a la cadena de al lado me parece una tontería, estamos todos en el mismo barco. Además, yo me alegro por él, no le estoy haciendo publicidad a su programa ni le estoy restando valor al nuestro. Es una forma de demostrarle que nos alegramos por él.

En cualquier caso, ¿usted está dispuesta a seguir al frente de la Academia el año que viene?

Cualquiera que hace este programa acaba enamorado del formato y quiere repetir. Necesitamos descansar tras esta edición, pero yo estaría encantada de la vida de seguir. Ojalá pueda ser así y tengamos otra generación de 'triunfitos'.

