Hugo de 'OT 2020' confiesa públicamente su infidelidad y rompe con su novia vía Instagram

Aunque Operación Triunfo 2020 haya decidido echar el cierre por las medidas que ha adoptado el Gobierno para frenar la pandemia de coronavirus COVID-19, los concursantes siguen dando de qué hablar.

Esta vez ha sido Hugo (20 años) el que se ha convertido en Treding Topic por un directo que ha subido a su perfil de Instagram. El concursante desobedecida el consejo de Noemí Galera (53) de dejar a un lado las redes sociales y vivir este 'tiempo de descanso' en el recogimiento de su hogar.

Hugo decidía responder a todos los rumores que apuntaban a que había iniciado una relación con Eva (19) confirmando la noticia. Y es que sus besos en la despedida este lunes provocaron una avalancha de comentarios en redes sociales. Él mismo había confesado al inicio del programa que estaba muy enamorado de su novia Aurora, una relación que ahora ha decidido dejar vía Instagram.

que hugo acaba de confirmar lo suyo con eva y dice que no considera que haya sido infiel porque tampoco llevaba tanto tiempo con aurora yo- pic.twitter.com/PcW7M6zh10 — BDJDNKDNDKKD (@longlivealren) March 17, 2020

"No era una relación del todo sana", aseguraba ante la cámara de su móvil el joven, además añadía que no había firmado ningún contrato con su chica para no serle infiel, algo que le ha acarreado un sinfín de críticas.

Aún así, Hugo pedía perdón por el daño que había podido provocar a Aurora: "No lo he hecho a conciencia. Se ha ido viendo poquito a poco como estaba la cosa", y añadía: "Yo he tratado de hacerlo lo mejor posible, me ha pasado como le podía haber pasado a cualquier persona". Ahora solo cabe esperar al reencuentro dentro de la Academia de Operación Triunfo de Hugo y Eva.

Programa cancelado

Los concursantes han recibido con tristeza la noticia de la cancelación temporal. TVE

Este lunes, después de celebrar una histórica gala a puerta cerrada desde la Academia, Televisión Española decidía cancelar temporalmente el formato hasta que pase el estado de alarma que hace imposible la producción del programa.

A pesar de que podrán volver a casa por un tiempo, los concursantes recibían la noticia con tristeza. Noemí Galera, encargada de anunciar el cierre de la Academia a los 'triunfitos', les recomendaba dosificar el uso de las redes sociales para no encontrarse de golpe con todos los comentarios que les han dedicado durante su estancia: "Seréis conscientes de lo que pasa en las redes, si eso os afecta de alguna manera Jasmina (la psicóloga del programa) os atenderá telemáticamente. Mi consejo es que dejéis el móvil", explicaba.

Hugo era uno de los primeros concursantes en abandonar las instalaciones, junto a Maialen, Anaju y Gèrard, mientras que el resto de habitantes de la Academia han tenido que esperar hasta este martes para poder regresar a sus respectivas ciudades.

[Más información: TVE cancela 'Operación Triunfo' y cierra la Academia por la crisis del coronavirus]