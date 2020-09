Karelys, sobre Cayetano Rivera: "Cuando le veía era feliz, pero volvía a casa destruida"

Karelys Rodríguez (28 años) ha pisado este sábado un plató de televisión por primera vez. La abogada se ha sentado en Viva la vida para hablar de la relación que, según ella, mantuvo con Cayetano Rivera (43) hasta el pasado año.

La supuesta examante del torero se mostraba nerviosa en su encuentro con Emma García (47), pero expresaba sus ganas de relatar lo que ha vivido. Sin embargo, se negaba a hablar sobre Eva González (39), mujer del diestro: "No voy a hablar de terceras personas, sino de mi vida, mi experiencia y lo que yo he vivido con él".

Como ya hiciera el pasado mes de julio en la revista Lecturas, la canaria ha reiterado que lo suyo con hijo de Carmina Ordóñez fue más que una amistad y que estuvo enamorada de él, aunque niega que ahora cuente la historia por despecho: "Hay cosas que duelen, pero no lo estoy haciendo por despecho, simplemente estoy pensando en mí y antes solo pensaba en la repercusión que lo que hiciera pudiera tener en otras personas".

Karelys Rodríguez se ha mostrado muy nerviosa en su primera intervención. Mediaset

La abogada asegura que conoció a Cayetano hace ocho años y mantuvo el contacto con él hasta diciembre del año pasado, aunque ha revelado que el torero intentó "de alguna manera" ponerse en contacto con ella durante el confinamiento.

El nerviosismo y la prudencia a la hora de escoger las palabras han estado presente durante toda la intervención de Karelys, que se ha negado a pronunciar el nombre de Eva González o a ponerle etiqueta a lo que vivió durante años con Cayetano: "Fue una relación especial. Todos estos años me he preguntado a mí misma '¿qué es esto?'", ha confesado.

La joven insiste en que, cuando conoció al torero, no sabía si él estaba soltero, pero luego se enteró de que tenía pareja. Sin embargo, decidió continuar con la relación: "Cuando eres joven, no hace falta que te prometan el cielo y las estrellas, vives el momento y no piensas tanto en las consecuencias", explica.

Karelys asegura que su vínculo con Cayetano en estos años ha sido "bastante intermitente". Un tiempo en el que ella se ha sentido mal "porque eso no estaba bien". A pesar de ello, fue incapaz de romper: "Cada vez que le veía era un momento de felicidad, luego llegaba a mi casa y me encontraba destruida".

La examante del torero se ha negado a nombrar a Eva González. Mediaset

Poco a poco, la canaria iba mostrándose algo más cómoda y hablaba con claridad de los sentimientos que había tenido hacia el diestro, aseverando lo siguiente: "Yo no tenía que dar explicaciones a nadie. ¿Me juzgan porque estaba enamorada? Pues sí (...) No me siento orgullosa de muchas cosas, pero el error que he cometido es enamorarme".

La entrevistada afirma que su relación con Cayetano se rompió en diciembre de 2019, cuando se publican las fotos de ambos mostrando una evidente complicidad en Londres. A pesar de ello, la abogada ha confesado que, cuando se produjo esa polémica revelación, se sintió "aliviada". "Si no llega a pasar eso, quizás hoy seguiría enganchada a esta historia", ha especulado.

"Toda esta historia la he vivido desde el principio con ilusión, he sido inocente y me he creado expectativas", ha proseguido Karelys, que considera que lo peor que ella ha hecho ha sido "haber permitido estar en algo así, porque no me estaba valorando a mí misma". Por ello, ha defendido que cuenta su verdad para acabar con la etiqueta de "trepa y montajista": "Quiero pensar en mí, que es lo que no he hecho en estos años".

Karelys Rodríguez ha confirmado, además, que esta temporada va a colaborar en la sección de actualidad de Viva la vida para aportar sus conocimientos como abogada, una noticia que se conocía este viernes en Sálvame.

