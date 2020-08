La indecisión de Cayetano tras el regreso de Karelys: anuncia su retirada y después se desdice

No corren buenos tiempos para Cayetano Rivera (43 años). La gran presión mediática con la que convive en los últimos días ha hecho que por su cabeza haya rondado la posibilidad de abandonar una de sus grandes pasiones: el toreo. Una situación propiciada tras el regreso a los medios de Karelys Rodríguez, que concedió una entrevista en la que afirmó haber mantenido una supuesta relación extramatrimonial con el diestro hasta el año pasado. Declaraciones que está haciendo mella en el menor de los Rivera Ordóñez.

Este miércoles la revista ¡HOLA!, publicación de cabecera del matador cuando ha querido compartir algunos de los momentos más importantes de su vida, publicó la firme decisión del diestro de abandonar los ruedos. Una información que horas después ha sido desdicha por el mismo miembro, que añadía que finalmente esta marcha será efectiva únicamente en las próximas fechas que tenía confirmadas en su agenda.

Tras meditarlo, el torero ha decidido seguir adelante con la temporada taurina. Eso sí, tiene previsto no regresar a las plazas en el mes de septiembre. Una información que viene a confirmar que Cayetano no estará presente este año en la famosa Corrida Goyesca. Evento taurino que organiza su hermano Fran Rivera (46) un la mítica plaza de Ronda. Si bien es cierto que todo apunta a que el matador no va a colgar, de momento, el traje de luces, lo cierto es que los problemas psicológicos que padece, según señala la revista ¡Hola!, necesitan de unas semanas de paz y tranquilidad. Un tiempo en el que tendrá que lidiar con el escándalo que la canaria Karelys Rodríguez ha generado después de narrar lo que supuestamente vivió junto a él.

Es notorio el desgaste psicológico al que se ha visto sometido Cayetano tras la incursión en la prensa rosa de Karelys Rodríguez, una joven con la que fue fotografiado en una cafetería londinense en actitud cómplice a principios de año. Imágenes por las que muchos pusieron en entredicho el matrimonio del diestro con Eva González (39). Si bien es cierto que la pareja no quiso hablar del asunto en esos momentos, el hermano de Fran Rivera avisó a los medios de comunicación de su intención de denunciar a los medios que cuestionaran su lealtad a Eva. Hecho que ha precedido a que meses después haya sido la propia Karelys quién ha contado su versión de los hechos.

Hace justo una semana, se hizo pública una entrevista en la que la joven abogada cuenta que su relación sentimental con Cayetano Rivera había durado "seis años". Unas declaraciones que volvieron a poner al torero en la picota mediática. "Cuando empezamos él no estaba soltero, tenía pareja, pero iba detrás de mí. Yo tenía 21 años. Me decía que era importante en su vida y me hacía sentir especial. Si yo he estado ahí ha sido porque él no me dejaba ir", afirmó la joven en la revista Lecturas. Palabras que han hecho temblar los cimientos de la vida del torero.

Por el momento, Eva González no ha querido hacer declaraciones al respecto de todo lo que acontece al rededor de su matrimonio. Un momento muy delicado que trata de paliar mediante su trabajo como presentadora del talent show La Voz. Mientras tanto, Cayetano ya ha adelantado de que este año no volverá a torear. Una decisión que convierten las corridas de Estepona, celebrada el pasado sábado, y la de Huelva, celebrada este lunes, en su despedida de las plazas.

Karelys, la mujer que pensó que iba a ser la pareja de Cayetano

Durante la citada entrevista que se publicó la semana pasada, Karelys Rodríguez confiesa que le costó asimilar que no iba a tener nada serio con el torero. Un sentimiento que, según ella, delata lo enamorada que llegó a estar de él. "Cuando me di cuenta del error que estaba cometiendo y abrí los ojos, sentí dolor en el corazón y fue cuando me di cuenta que estaba enamorada", afirma la joven.

Karelys Rodríguez confiesa haber estado enamorada de Cayetano Rivera. Gtres

Ella misma reconoce que su relación con Rivera le generó ciertos problemas de autoestima, un 'romance' del que dice estar arrepentida por las consecuencias que tuvo. "Fue un gran error en mantener algo así con otra persona y, sobre todo, en no saber salir de la situación y decir 'basta'", asiente la joven, que reconoce haber llevado en secreto durante mucho tiempo lo suyo con el torero: "Me siento fatal porque mentí a mucha gente, amigos y familia, y los pocos que lo sabían me lo advertían. Ojalá les hubiera escuchado porque siento que he desperdiciado los mejores años de mi vida con una persona que no me merecía. ¡Cómo pude ser tan tonta". Unas incendiarias declaraciones que no han debido sentar nada bien en el núcleo de la familia Rivera-González.

