Marta López Álamo vende su armario: las prendas que pueden ser tuyas por un precio asequible

Como toda influencer, Marta López Álamo (22 años) suele compartir -casi a diario- en su cuenta de Instagram sus diferentes looks. La mayoría, alabados por varias de sus seguidoras, quienes desde hace unos meses tienen la oportunidad de adquirirlos a través de Micolet, una plataforma de venta de ropa de segunda mano. Eso sí, siempre y cuando cumplan con el siguiente requisito: estar en cualquier punto de España Peninsular o Baleares. Según explica la plataforma en su página web, no hacen envíos a Canarias, Ceuta y Melilla.

Hasta la fecha, la novia de Kiko Matamoros (63) ha publicado alrededor de 300 prendas. Sin embargo, no todas están disponibles, pues la mayoría han sido vendidas. De momento, se pueden comprar 144 piezas que destacan por ser de marcas low cost como Prozis, Shein, Bershka, Zara o Stradivarius. La mayoría, según su descripción, en buen estado y por un precio muy asequible. De hecho, son varios los artículos que están rebajados. Sus precios de oscilan entre los seis y los 50 euros. Uno de los más costosos es un vestido drapeado del minorista de moda House of CB, que vale 65,28 euros.

Al precio de cada artículo habría que añadirle los gastos de envío. En compras superiores a 19,99 euros, el coste es de 0,99 euros. Quienes no lleguen a esa cantidad, deberán abonar 5,99 euros. Por su parte, aquellos que realicen un pedido superior a 59,99 euros, no tendrán cargos extras por el envío. El pago, como ocurre en cualquier ecommerce se puede hacer con tarjeta de crédito o débito. La entrega se realiza en un plazo inferior a 72 horas y la plataforma ofrece la posibilidad de hacer devolución. Si alguna clienta no está satisfecha con la prenda recibida, tiene hasta 14 días para devolverla.

De momento, Marta López Álamo tiene disponible en su armario virtual todo tipo de prendas y para cualquier época del año. La influencer vende vestidos, tops, monos, faldas, pantalones, leggins deportivos, botas y sandalias de diferentes tallas. Se puede adquirir ropa desde la XS hasta la L y desde la 34 hasta la 36. Mientras que los zapatos son talla 38.

Algunas de las prendas que vende Marta López Álamo. Miclotet

Según el cálculo que ha hecho JALEOS, de vender la totalidad de las piezas que siguen disponibles, Mata López Álamo obtendría una ganancia de alrededor de 1.800 euros, sin contar el porcentaje del precio de venta que se lleva la aplicación. La empresa, de hecho, es quien pone el valor a cada artículo. Según se explica en la página web, la influencer debe recibir el dinero a medida que se vendan sus piezas.

Fue la propia Marta López Álamo, la que recordó hace unos días en varios stories de su Instagram, la venta de parte de su armario por Internet. Una información que dio mientras su pareja, Kiko Matamoros, intenta recuperarse en el hospital. La semana pasada, el colaborador de Sálvame fue operado de la vesícula. Poco después volvió a ser ingresado debido a una pancreatitis que, tras varias pruebas, fue descartada. Ahora, está siendo tratado de una infección de hígado.

Marta López Álamo tiene disponible más de 100 prendas. Miclotet

Marta López Álamo no es la única influencer que ha querido darle una segunda vida a sus prendas de vestir. La hija de su novio, Laura Matamoros (27), es otra de las que tiene a la venta parte de su armario por Internet. Pero ella lo hace a través de una plataforma distinta y no solo vende marcas low cost. A diferencia de la andaluza, la hermana de Diego Matamoros (34), también tiene publicada algunas piezas de firmas de lujo.

