Karelys, ex de Cayetano Rivera, da el salto a la tele: será colaboradora de 'Viva la vida'

A finales de julio, y tras un tiempo alejada de los medios de comunicación a raíz de su escándalo en Londres con el torero Cayetano Rivera (43 años), Karelys Rodríguez concedía una entrevista en una revista del corazón. Lo hacía para asegurar, sin ningún titubeo, que había mantenido una relación sentimental con el diestro hasta el año 2019. De este modo, la abogada se colocaba de motu proprio en la primera línea mediática. Entonces, fueron muchas las voces que aseguraron que Karelys, lejos de sentirse incómoda en el mundo audiovisual, le gustaba.

Sin embargo, no ha sido hasta este viernes 4 de septiembre cuando se ha confirmado su 'idilio', en este ocasión con la televisión, con Telecinco. Tal y coma ha avanzado el espacio Sálvame, y a ampliado Lecturas, Karelys es el nuevo fichaje estrella del programa Viva la vida a partir de este sábado. Coincidiendo con el regreso de Emma García tras sus vacaciones, la expareja confesa de Cayetano concederá la que será su primera gran entrevista en televisión. Según apunta la revista antes citada, la incursión de la joven abogada en Mediaset será durante varias semanas.

.@EmmaGarciaWeb vuelve por todo lo alto entrevistando a una famosa que dará mucho que hablar 😱 Recuerda, este fin de semana, tienes una cita a partir de las 16:00 horas en @telecincoeshttps://t.co/K6tcjmnerd — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) September 4, 2020

Sus incendiarias declaraciones

Karelys en imagen de sus redes.

Tras haber recibido un aluvión de críticas a raíz de sus fotos en Londres, Karelys Rodríguez aclaraba en el mes de julio para Lecturas que en ningún momento buscó fama en los medios de comunicación, aprovechándose de esta información: "Hacerme conocida no era mi objetivo. Tengo mi vida en Londres y no quería que me perjudicara nada de esto en mi vida ni en mi trabajo". Y añadía: "El haber estado estado involucrada en una relación con esta persona no es algo que me haga sentir orgullosa". Pero esta no es la única confesión que hizo Karelys. La canaria narró con detalles el vínculo que tuvo con el diestro por un largo tiempo. "Hemos tenido una relación especial durante todos estos años, yo he estado enamorada de él. Nunca lo he querido reconocer y, en estos años, me lo negaba a mí misma y a los pocos amigos que eran conocedores de esta historia. Yo era muy joven y solo vivía el día a día, me bastaba con poco. Hasta que me di cuenta que no sabía lo que estaba haciendo con vida", aseguró para continuar: "Llegó un momento en el que me afectó incluso a mi autoestima el estar con una persona en unas circunstancias así. Ha condicionado mi vida porque es una persona que ha estado en mi vida, casi desde que lo conocí".

Según explicó la canaria, ella y Cayetano se conocieron "por unos amigos hace ocho años". Desde entonces, su romance ha sido intermitente. Pero "de continuo han sido alrededor de unos seis años de relación". De hecho, Karelys desvelaba en julio que su vínculo fue hasta hace muy poco. "Hasta el año pasado, Cayetano ha estado en mi vida", comentó la joven antes de confesar que, si estuvo unida al torero por tanto tiempo fue por sentimientos: "Me duele reconocer que estuve enamorada de él y me hace sentir mal, la verdad".

