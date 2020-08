Karelys y Cayetano Rivera coinciden en su destino vacacional ocho meses después de su escándalo

Cayetano Rivera (43 años) y Eva González (39) han disfrutado de su amor y su bella familia en una de las paradisíacas islas de nuestro país. El matrimonio ha pasado un invierno repleto de polémicas e incertidumbre y han querido escaparse unos días de la península para vivir un verano de ensueño y demostrar que su relación está más fuerte que nunca. Tras el escándalo que azotó su envidiado romance en diciembre al hacerse públicas unas imágenes del torero con Karelys Rodríguez, parece que han retomado la normalidad y estabilidad, pero la canaria ha vuelto a sus vidas de forma imprevista.

La presentadora y el diestro han decidido pasar sus vacaciones de verano la isla de Ibiza y la costa gaditana en compañía de su pequeño Cayetano, de dos años de edad. A principios de agosto la pareja voló a Baleares. Tras unos días en el paraíso ibicenco, uno de sus últimos destinos en las islas fue Mallorca, concretamente el 8 de agosto se dejaban ver por la zona del puerto.

Cayetano, a la izquierda de la imagen, y Eva González, de negro, a su llegada al puerto de Mallorca. Gtres

Casualmente, ese mismo día también estaba Karelys disfrutando de las calles mallorquinas junto a unas amigas. Horas después, la joven se dejaba ver bañándose en el mar Mediterráneo y paseando con su grupo de amistades sin parar de hablar y reírse, ¿sería consciente de la presencia de su ex en esa misma isla?

Karelys, disfrutando del agua salada de Mallorca. Gtres

Sin embargo, Cayetano y Eva apenas estuvieron una jornada en Mallorca, y parece curioso que justo hayan puesto rumbo a Andalucía en las mismas fechas en las que la canaria aterrizaba en Baleares. El matrimonio Rivera González y su hijo están ya en Cádiz y no han dudado en dejarse ver dándose besos y muestras de amor en la playa mientras la abogada 'de la discordia' disfruta de la misma agua salada mediterránea pero a 1.026 kilómetros de distancia.

Reveladoras declaraciones de Karelys

Cayetano Rivera fue el gran protagonista de la crónica social a finales del año pasado. Desde que apareció en una portada de revista junto a una amiga en Londres, el torero acaparó titulares y estuvo en boca de todos. En las imágenes se le veía acompañado de Karelys Rodríguez, una joven canaria con quien parecía tener una buena sintonía y mucha química. Casi ocho meses después de aquel revuelo, ella decidió hablar y contarlo todo para defenderse, limpiar su nombre y "pasar página".

Tras haber recibido un aluvión de críticas, Karelys aclaró que en ningún momento buscó fama en los medios de comunicación, aprovechándose de esta información. "Hacerme conocida no era mi objetivo. Tengo mi vida en Londres y no quería que me perjudicara nada de esto en mi vida ni en mi trabajo", reconoció la joven canaria en Lecturas antes de revelar que no se siente contenta de su romance con Cayetano Rivera. "El haber estado estado involucrada en una relación con esta persona no es algo que me haga sentir orgullosa", ha comentado.

La portada de Karelys y Cayetano que generó el gran escándalo.

Pero esta no es la única confesión que hizo Karelys. La canaria contó con detalles el vínculo que tuvo con el diestro por un largo tiempo. "Hemos tenido una relación especial durante todos estos años, yo he estado enamorada de él. Nunca lo he querido reconocer y, en estos años, me lo negaba a mí misma y a los pocos amigos que eran conocedores de esta historia. Yo era muy joven y solo vivía el día a día, me bastaba con poco. Hasta que me di cuenta que no sabía lo que estaba haciendo con vida", aseguró. "Llegó un momento en el que me afectó incluso a mi autoestima el estar con una persona en unas circunstancias así. Ha condicionado mi vida porque es una persona que ha estado en mi vida, casi desde que lo conocí", añadió.

Según explicó la canaria, ella y Cayetano se conocieron "por unos amigos hace ocho años". Desde entonces, su romance ha sido intermitente. Pero "de continuo han sido alrededor de unos seis años de relación". De hecho, Karelys desveló que su vínculo fue hasta hace muy poco. "Hasta el año pasado, Cayetano ha estado en mi vida", comentó la joven.

[Más información: La indecisión de Cayetano tras el regreso de Karelys: anuncia su retirada y después se desdice]