Karelys Rodríguez se pronuncia tras coincidir con Cayetano Rivera y Eva González en Mallorca

Karelys Rodríguez está pasando unos días en Madrid tras sus largas vacaciones en Ibiza, Palma de Mallorca y Huelva, y antes de poner rumbo a Londres, donde tiene establecida su residencia desde hace unos años.

La abogada ha regresado a la capital después de sus explosivas declaraciones en las que aseguraba, entre otras cosas, que mantuvo una relación estable con Cayetano Rivera (43) hasta el año pasado. Una impactante exclusiva que concedía a la revista Lecturas y que suponía un cambio radical en su relato sobre su amistad con el torero.

"Hemos tenido una relación especial durante todos estos años, yo he estado enamorada de él. Nunca lo he querido reconocer y, en estos años, me lo negaba a mí misma y a los pocos amigos que eran conocedores de esta historia. Yo era muy joven y solo vivía el día a día, me bastaba con poco. Hasta que me di cuenta que no sabía lo que estaba haciendo con vida", aseguraba.

Karelys Rodríguez asegura que no cobró nada por su última exclusiva. Gtres

Abordada por la prensa durante una cena con amigas en Madrid, la canaria no ha querido dar más detalles sobre esas declaraciones, aunque sí ha asegurado que nunca se ha lucrado a costa del diestro: "No he cobrado absolutamente nada", ha aseverado sobre la citada exclusiva.

Sonriente y tranquila, Karelys afirma encontrarse "muy bien" y confirma que volverá pronto a Londres para continuar con su vida lejos de las polémicas que protagoniza en España.

Pero la gran incógnita sobre las vacaciones de la joven abogada es si este verano ha visto a Cayetano Rivera y Eva González (39), pues los tres han coincidido el mismo día en Mallorca. Preguntada sobre este asunto, Karelys responde con un escueto "no sé", dejando en el aire si se ha producido o no el fortuito encuentro por las calles de la isla balear.

Karelys ha coincidido con Cayetano y Eva en Mallorca.

El pasado 8 de agosto, el torero y la presentadora aparecían en Mallorca tras unos días en Ibiza. Casualmente, ese mismo día también estaba Karelys disfrutando de las calles mallorquinas junto a unas amigas. Horas después, la joven se dejaba ver bañándose en el mar Mediterráneo y paseando con su grupo de amistades sin parar de hablar y reírse.

Sin embargo, Cayetano y Eva apenas estuvieron una jornada en Mallorca, y parece curioso que justo ponían rumbo a Andalucía en las mismas fechas en las que la canaria aterrizaba en Baleares. El matrimonio Rivera González y su hijo se dejaban ver en la costa de Cádiz dándose besos y muestras de amor mientras la abogada 'de la discordia' disfrutaba de la misma agua salada mediterránea pero a 1.026 kilómetros de distancia.

