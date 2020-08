Joaquín, exnovio de Ana Soria, lanza un tajante mensaje a Enrique Ponce

Joaquín Giménez, el joven que mantuvo una relación de ocho meses con Ana Soria (21 años) antes de que esta comenzara su idilio con Enrique Ponce (48), realizó su primera aparición televisiva este sábado por tarde en el programa Viva la vida de Telecinco. Durante su intervención en el plató se mostró cauto y respetuoso con la que fuera su pareja y no solo porque había recibido, vía burofax, una advertencia del prestigioso despacho de abogados del torero, sino porque, según dijo, aún le guarda cariño a Ana.

"Los abogados de Enrique me enviaron un burofax por correo y WhatsApp para que no hablase de su vida privada. Me sorprende por parte de él. Ellos no me pueden prohibir que vaya a algún sitio porque yo haya sido novio de su actual novia. No tengo miedo", reveló, lanzando un tajante mensaje al diestro y a sus representantes legales. Y continuó: "Ana para mí es una niña estupenda, me cae genial. Nunca voy a decir nada malo de ella".

Pero durante el transcurso de la tarde la situación dio un giro de 180 grados y a Joaquín comenzaron a no cuadrarle las fechas. Ana comenzó su amistad con Enrique Ponce mientras mantenía una relación con él, algo ante lo que Joaquín se mostró molesto: "Hoy nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Las fechas no cuadran", sentenció ya por la noche, al salir del restaurante madrileño donde disfrutó de una cena en compañía de algunos colaboradores de los fines de semana de Telecinco.

Visiblemente contrariado, Joaquín sentenció: "Ya hablaremos. No tengo ningún miedo", insistió, en una clara declaración de intenciones que deja patente que el ex de Ana Soria está dispuesto a seguir desvelando detalles de la relación que mantuvieron. De la presunta bronca que protagonizó la pareja en plena playa y que llamó la atención de un socorrista, quien la ha sacado a la luz pública, no quiso hacer comentarios.

Pero sí deja una puerta abierta a contar que se siente engañado ya que todo apunta a que Ana comenzó su relación con Enrique cuando aun estaban juntos: "Obviamente", dijo Joaquín al darse cuenta del verdadero timeline de este romance entre el torero y la estudiante almeriense.

Su historia amorosa, explicaba a Esdiario este joven de 25 años diplomado en Relaciones Laborales, duró de diciembre de 2018 a julio de 2019. Comenzó en la época estudiantil de ambos en Granada y terminó por aquello de los caracteres y objetivos de vida diferentes.

Poco más vino a añadir Joaquín Giménez en su debut en los medios. Tampoco soltó una mala palabra contra Ana Soria, mantuvo exactamente la misma postura en el programa Viva la vida ante las preguntas de Toñi Moreno (47) y el resto de colaboradores. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero objetivo de este joven? JALEOS pudo confirmar hace unas semanas a través de fuentes cercanas de Giménez que "había mucho interés" por parte de este joven de aparecer bajo el foco mediático.

Se hablaba de querer "aprovechar el tirón". En su momento, y hasta la fecha, no se ha especificado quién es esa expareja, pero ahora entra en escena Joaquín y, según ha podido confirmar este medio, es un chico al "que le gusta la televisión, que se sabe con potencial para trabajar". No esconde que le resulta atractivo el mundo audiovisual y una persona de su entorno apunta a que existen dos programas de televisión, en concreto, en los que le gustaría trabajar: Supervivientes y Mujeres y Hombres y Viceversa. ¿Será Joaquín Giménez el primer tronista en el renovado MyH presentado por Jesús Vázquez a partir del mes de septiembre?

