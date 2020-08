Ana Soria interviene en directo en 'Sálvame': "No voy a vivir justificándome"

Ana Soria (21 años) está en el centro de la atención mediática desde que se conociera su relación con el torero Enrique Ponce (48). La joven estudiante de Derecho ha pasado del anonimato a ser analizada con lupa y a protagonizar todo tipo de noticias. La última de ellas se desvelaba este viernes en Sálvame, cuando el excasero de Soria hacía llegar al programa unas fotografías del lamentable estado en que, supuestamente, la inquilina había dejado el piso en que vivió.

Ante las especulaciones, Rafa Mora (37) invitaba a la novia de Ponce a llamar en directo para aclarar el asunto. Minutos más tarde, el programa lograba la que ha sido la primera intervención televisiva de Ana Soria.

La aludida se mostraba muy molesta con la información sobre ella: "No se le puede dar credibilidad al primero que llega y por el hecho de enseñar un piso de alquiler por el que habrá pasado mucha gente", aseveraba.

Ana Soria ha llamado en directo a 'Sálvame' para desmentir una noticia sobre ella.

"No tengo que justificarme ni decir si soy higiénica o aseada porque me da igual la gente, que crean lo que quieran", comentaba sobre las fotografías aportadas por el propietario de la casa donde vivió.

"No voy a vivir justificándome ni aclarando tonterías (...) Yo sí viví ahí, pero cuando se hicieron esas fotos podía haber estado viviendo otra persona. Yo, si encuentro unas fotos de cuando yo estaba, os las envío", sentenciaba.

Como no podía ser de otra manera, la noticia sobre la suciedad del piso pasó pronto a un segundo plano y los colaboradores del programa asaltaron a Ana Soria para preguntarle por su relación con Enrique Ponce. "Os pido un poco de intimidad, él empieza a torear y todo esto le afecta", ha rogado.

La joven ha asegurado que poco a poco se va acostumbrando a la atención mediática y ha aprendido a "relativizar y no hacer caso a tonterías". Además, ha vuelto a reiterar que no ella no tiene nada que ver con Paloma Cuevas (47), exmujer de Ponce: "Yo no la conozco, ya lo dije. No he hablado con ella y no sé nada de ella".

