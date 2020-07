La madre de Ana Soria estalla ante los medios: "Este circo no va conmigo"

Desde que saltara a la palestra mediática la relación entre Enrique Ponce (48 años) y Ana Soria (21), cada nuevo movimiento de esta pareja y de su entorno genera un gran interés mediático. Esta creciente atención ha puesto el foco también sobre los padres de la novia del torero, una familia poco habituada a las cámaras que ha tenido que hacer frente a la repentina popularidad de su hija.

Es por esto que Rosa, madre de Ana Soria, se ha mostrado molesta por la presencia de prensa a las puertas de su casa. La nueva suegra de Enrique Ponce ha reiterado en varias ocasiones que no tiene nada que comentar sobre esta pareja: "Yo no voy a decir nada, es que no tengo nada que decir del tema".

Rosa, además, ha dejado claro ante reporteros y cámaras que no es seguidora de la prensa rosa de la que ahora su hija es la gran protagonista: "Yo no soy asidua de estos programas, a mí me gustan los programas culturales", ha espetado.

Ana Soria y Enrique Ponce han pasado unos días en Cabo de Gata (Almería)

El enfado de la madre de Ana Soria iba in crescendo a medida que los periodistas insistían en indagar en el asunto: "No tengo nada que decir sobre la vida de los demás, ni si quiera sobre la mía. Sé que estás haciendo vuestro trabajo, pero yo me tengo que ir a hacer el mío", insistía.

Pero las preguntas de los profesionales de la información no cesaban y la madre de Ana Soria mostraba su faceta más hostil: "Es que no sé si eres sorda o te lo haces, lo único que te voy a decir es que Ana no está durmiendo hoy aquí", aseveraba visiblemente molesta.

Ana Soria no tiene "nada que ver" con la ruptura de Paloma y Enrique Ponce

Rosa ha insistido en que, aunque su hija acapare la atención mediática, ella quiere permanecer al margen: "Este circo no va conmigo, me gustan los programas culturales, no me gusta todo esto". Y es que está claro que los padres de la joven novia de Enrique Ponce están pasando por un momento delicado al ver cómo su hija se ha convertido en carne de cañón para los medios de comunicación.

Ponce, uno más en la familia

La pareja ha compartido unos días de playa con los padres de ella.

Donde sí se han mostrado mucho más cómodos los padres de la novia de Enrique Ponce ha sido compartiendo unos días de relax en Cabo de Gata, Almería, junto a su hija y su nuevo yerno.

El programa de Ana Rosa emitía este martes unas imágenes exclusivas de los enamorados en el barco que posee la familia de Ana, demostrando lo integrado que está el torero en el núcleo familiar de su novia. En las fotos que ha emitido el espacio se puede ver cómo Enrique charla animado y relajado con el padre de su pareja, Federico Soria mientras toman el sol. Una estampa que se repetía el miércoles con las románticas fotografías que publicaba la revista Semana.

Además, JALEOS ha podido confirmar que, además de estas refrescantes, amorosas y cómplices imágenes, la pareja ha compartido mesa y mantel con los padres de Ana en un restaurante que se llama 4 Nudos, situado en la zona de San José (Almería). De este festín gastronómico también habrá imágenes este miércoles.

