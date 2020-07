Primeras palabras de Ana Soria tras confirmarse su relación con Enrique Ponce

Ana Soria (21 años) se ha convertido en el personaje del corazón más buscado en la actualidad. Hace tan solo una semana, su nombre estallaba en los medios de comunicación en mitad de la sonado separación entre el Enrique Ponce (48) y Paloma Cuevas (47).

Lejos de los primeros rumores e informaciones a medias, el pasado miércoles el propio torero confirmaba que la joven almeriense es la mujer que ocupa en estos momentos su corazón. "Estamos enamorados y queremos que nos dejen en paz vivir nuestro amor", afirmaba Ponce en exclusiva para una revista.

También su ya exmujer hacía lo propio en otra cabecera rosa pero la tercera en discordia permanecía en silencio. Tanto es así que Ana ni siquiera se ponía de acuerdo con cómo gestionar sus redes sociales, ya que es su único portal público al mundo. Tras varios intentos de privatizar su cuenta de Instagram, e incluso llegar a hacer desaparecer su perfil, la estudiando de Derecho ha vuelto a la plataforma virtual y lo ha hecho dejando la puerta abierta a todo aquel que quiera ver sus fotografías.

Tras varios días de absoluto silencio, Soria ha compartido una publicación muy significativa. En pleno efervescencia por la separación de Ponce y Cuevas y el revuelo formado por conocerse que la joven es la nueva ilusión del torero, la propia aludida ha querido enviar un mensaje claro al mundo: "Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz".

