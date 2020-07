Enrique Ponce y Ana Soria, amor y complicidad en alta mar en compañía de los padres de ella

Ana Soria (21 años) y Enrique Ponce (48) se han convertido, por méritos propios, en la pareja del verano. Desde que se anunciase la ruptura matrimonial entre el torero y su mujer Paloma Cuevas (47) tras 24 años de matrimonio, no hay día ni semana en la que los protagonistas de esta historia de amor inesperada sean noticia en los medios de comunicación. Enrique y Ana han decidido no esconderse y así lo están demostrando en las que están siendo sus primeras vacaciones como pareja oficial.

Si bien la semana pasada veían la luz unas imágenes de ambos en la playa a lomos de un cocodrilo hinchable, ahora vuelven a demostrar que lo suyo es serio, sólido y duradero con unas instantáneas en aguas de Cabo de Gata (Almería). En esta ocasión, Ana y Enrique han compartido una jornada de playa junto a los padres de la joven estudiante, demostrando así lo integrado que está el diestro en el seno familiar de Ana Soria. Ha sido la propia aspirante a abogada la que ha compartido dos momentos en su Instagram subida al barco que posee su familia, y a bordo de una moto de agua. En ambos instantes el nuevo amor de Ponce luce dos bikinis diferentes que realzan su figura, uno en tonos salmón y el otro en color blanco.

Dos momentos que Ana Soria ha querido compartir con sus seguidores. Redes Sociales

Además, El programa de Ana Rosa ha emitido este martes unas imágenes exclusivas de los enamorados en el barco que, todo indica, verán la luz abiertamente y con más calidad este miércoles en las revistas del corazón. En las fotos que ha emitido el espacio se puede ver cómo Enrique charla animado y relajado con el padre de su pareja, Federico Soria mientras toman el sol. Así, queda más que patente que es uno más en la familia Soria-Moreno. JALEOS ha podido confirmar que, además de estas refrescantes, amorosas y cómplices imágenes, la pareja ha compartido mesa y mantel con los padres de Ana en un restaurante que se llama 4 Nudos, situado en la zona de San José (Almería). De este festín gastronómico también habrá imágenes este miércoles.

Sea como fuere, Ana y Enrique viven su romance a plena luz del día y sin cortapisas. Están haciendo vida normal de pareja y así seguirán todo el verano. Ya lo posteaba la joven hace unos días en su red social: "La vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Busca lo que te llena y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta". A la luz de las fotografías y de la actitud que han tomado los protagonistas, parece que están ejecutando a rajatabla esta máxima de vida.

Enrique Ponce junto a los padres de Ana Soria en el barco familiar. 'El programa de Ana Rosa'

"Yo no he roto ningún matrimonio"

"No es cierto. Yo no he roto ningún matrimonio. Cuando Enrique y yo nos conocimos él ya estaba separado de su mujer". Así de contundente se ha mostrado Ana Soria en su primera entrevista para La Razón, donde ha abordado el gran cambio que ha experimentado su vida desde que vio la luz su historia con Enrique Ponce. Además, en esa entrevista confirma lo que este periódico anunció hace unos días: que no habrá boda de momento entre ellos.

No obstante, esta no es la única vez que Ana opina de su relación con Enrique Ponce. Hace unos días, en plena efervescencia por la separación de Ponce y Cuevas, y el revuelo formado por conocerse que la joven es la nueva ilusión del torero, Soria enviaba un mensaje claro al mundo: "Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que tellena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz".

