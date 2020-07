Ana Soria y Enrique Ponce ya no se esconden: primera imagen juntos tras confirmarse su relación

Ana Soria (21 años) y Enrique Ponce (48) están viviendo intensamente su historia de amor. Después de que el torero hiciera pública su nueva ilusión y su amor por esta joven almeriense, parece que la pareja ha decidido no esconderse más y vivir su romance a los cuatro vientos y sin eufemismos ni sentimientos en condicional. Están felices y enamorados, y así se han mostrado en la última publicación que la joven ha compartido en sus Stories.

La estudiante de Derecho, que ha pasado por unas semanas convulsas en las que no sabía con exactitud qué hacer con su cuenta de Instagram -han sido varias las ocasiones en las que ha borrado y publicado imágenes, así como privatizado la cuenta para, más tarde, dejarla abierta a todo el mundo-, ha tomado la decisión de seguir con su vida normal, y publicar cuando y cuanto le apetezca. Así lo ha demostrado este domingo al compartir una cómplice imagen junto a Enrique Ponce en la que, acompañada de un corazón rojo, se los ve felices, abrazándose y mirándose arrobados.

La imagen de Enrique y Ana abrazándose.

Si bien es cierto que hace unos días Lydia Lozano (59) publicaba una imagen de ambos en Mojácar, esta fotografía de Ana Soria y el torero es la primera que se toman y comparten después de que el diestro hablase alto y claro sobre su historia de amor con esta mujer andaluza. Lo cierto es que esta no es la primera vez que Soria se 'asoma', sin cortapisas, a su red social: este pasado sábado rompía su silencio por primera vez con una profunda reflexión sobre la vida y la felicidad. En plena efervescencia por la separación de Ponce y Cuevas, y el revuelo formado por conocerse que la joven es la nueva ilusión del torero, Soria enviaba un mensaje claro al mundo: "Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que tellena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz". Con estas palabras, Ana Soria parece querer dejar claro que Enrique es la persona que le llena y la hace feliz, y es lo que necesita ahora mismo para encontrar la paz.

Hace unas horas, la joven se encontraba con los fotógrafos en Almería capital. En esta ocasión, la mujer más buscada de España salía a cenar con unas amigas y se mostraba muy sorprendida por la presencia de la prensa. Enseguida comentó: "No quiero hablar nada, ¿vale?". Muy discreta ha querido confesarnos que todo se encuentra tranquilo: "Está todo bien, pero no voy a hablar. Está todo bien".

Nueva estrella mediática

Ana Soria pasó de 500 seguidores a superar en la actualidad los 40.000. El fenómeno de la joven está en alza y no hay más que ver el despliegue informativo que hay en Almería capital para corroborarlo. Cada día aparece una información nueva sobre esta joven y su familia. Las cámaras ya han captado imágenes de sus padres entrando y saliendo de su hogar, han hablado con la tía y los abuelos de Ana, e incluso con exparejas suyas y amigos que dicen serlo. Sin embargo, Ana Soria sigue en 'paradero desconocido', encerrada, atrincherada. Sin querer ser fotografiada.

JALEOS ha conocido nuevas informaciones sobre la joven y su incursión en el mundo del corazón. Sin pretenderlo, Ana Soria ya ejerce indirectamente como estrella mediática, emergente. Según la información que se desliza a este medio, algunos representantes de este mundo de la farándula se han interesado en ella y están intentando ponerse en contacto con la almeriense para ofrecerle su cobertura. En estos momentos, sus palabras y su imagen pública tiene un caché elevado y los profesionales de la imagen no están dispuestos a desaprovechar el momento. No solo eso, se informa a este periódico que, de momento, una importante marca publicitaria se ha puesto en contacto con Ana, interesada en su perfil. Eso sí, hasta la fecha Ana Soria se ha mantenido en su línea, coherente con su decisión de no querer participar en los medios de comunicación y seguir en su liga estudiantil. Ha declinado todo ofrecimiento.

