Jessica Goicoechea, enamorada de nuevo tras su escandalosa ruptura con River Viiperi

Jessica Goicoechea (24 años) y su pareja por entonces, River Viiperi (28), se convertían en noticia a finales del mes de marzo por el desagradable incidente que vivieron en la casa que compartían en Barcelona.

Los Mossos d'esquadra acudían el 27 de marzo al domicilio de la pareja, produciéndose el arresto de Viiperi después de que Jessica Goicoechea le reconociera como el autor de las fuertes lesiones que presentaba en el momento en el que llegó la patrulla. Todo un escándalo que salpicó a la hasta entonces modélica pareja y que los medios de comunicación recogieron al unísono.

Ver esta publicación en Instagram Venus te quiero pero me has jodido el video Una publicación compartida de JESSICA GOICOECHEA (@goicoechea) el 6 Jul, 2020 a las 5:56 PDT

La influencer publicaba un mensaje en sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas y, de paso, explicar que este asunto ya estaba en manos de sus letrados. Viiperi, por su parte, hacía lo propio y negaba la mayor: "Ante las graves especulaciones vertidas sobre mi persona, quiero desmentir rotundamente la versión de los hechos publicada por algunos medios de comunicación en los últimos días. Pido respeto e informo de que este asunto, que afecta a mi intimidad, ya se encuentra en manos de mis abogados y asesores para que quede resuelto a la mayor brevedad y de la mejor manera posible. Agradezco enormemente vuestra comprensión, el apoyo y el cariño mostrados en estos momentos tan delicados".

Ahora, pasados los meses, se ha conocido que Jessica ha rehecho su vida y ya tiene una ilusión que la hace chispear de felicidad. Según informa LOOK, Goicoechea está de nuevo ilusionada y enamorada, en esta ocasión del actor de la serie Élite, Aron Piper (23). La relación es incipiente y la buena sintonía entre ellos, se apunta, se aprecia en sus respectivas redes sociales, donde es más que habitual que se intercambien 'me gustas' y comentarios.

Ver esta publicación en Instagram 🌴 Una publicación compartida de ARON🌜🌞 (@aron.piper) el 6 Feb, 2020 a las 5:07 PST

Presuntos malos tratos

Tres años después de terminar su relación con Paris Hilton (39) y tan solo unos meses más tarde de cerrar capítulo con Nicole Banner, en diciembre de 2017, Viiperi comenzó a salir con Jessica Goicoechea. Al poco tiempo la pareja demostró en sus redes sociales que formaban un tándem ganador: guapos, estilosos y con unas figuras casi imposibles, las marcas no dudaban en contratarlos para hacer colaboraciones con ellos.

River Viiperi y Jessica Goicoechea comenzaron su relación en 2017.

Sin embargo, las sonrisas y el amor del que presumían en sus perfiles escondían un lado oscuro. La pareja tenía serios problemas que su entorno más cercano ya conocía, como confirmó la propia María Pombo (25), y que se hicieron públicos el pasado 27 de marzo, cuando Viiperi fue detenido por supuestos malos tratos.

Ese día, los mossos d'esquadra se personaron en la vivienda que compartía la pareja en Barcelona y, tras comprobar que la joven presentaba signos evidentes de violencia, lo detuvieron. Horas después de conocerse la noticia, Goico se pronunció al respecto: "Agradezco de todo corazón las muestras de apoyo y cariño en estos momentos tan difíciles. Todo este asunto ha sido puesto en manos de mis abogados, quienes son los que se encargan del asunto. Como se trata de un tema delicado y que pertenece a mi vida privada, os pido por favor que se respete mi intimidad. Muchas gracias a todos", escribió.

Según informaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el detenido pasó a disposición del juzgado de guardia de violencia machista en Barcelona, que acordó su libertad provisional por un delito de lesiones, después de que la Fiscalía no pidiese ninguna medida y que la víctima rechazara declarar contra él. El detenido, que compareció ante el juez por videoconferencia, se acogió a su derecho a no declarar sobre esta supuesta agresión, de la cual, según el TSJC, no hay testigos.

Jessica es una conocida influencer española del mundo del fitness y de la moda que acumula en su Instagram más de 1,2 millones de seguidores. La joven, además, es la impulsora de su propia marca de ropa: Goi. River, por su parte, es un modelo e influencer que se hizo conocido hace años por mantener una relación sentimental con Hilton.

[Más información: River Viiperi, detenido por maltrato a su novia Jessica Goicoechea]