Así es Cristian Soto, el hermano y el mejor apoyo de Jessica Goicoechea en estos duros momentos

El pasado viernes 27 de marzo, los mossos d'esquadra se personaron en la casa de Jessica Goicoechea (23 años) para detener a su pareja, River Viiperi (28), por un supuesto casos de malos tratos. La noticia terminó haciéndose pública, ocupó titulares en los principales diarios y la propia influencer tuvo que pronunciarse al respecto. Estas dos últimas semanas han sido duras para la joven que ha encontrado en su hermano Cristian Soto su mejor apoyo. Al poco de conocer los hechos no dudó en dejarlo todo y en plena cuarentena desplazarse hasta el domicilio de su hermana para estar a su lado en todo momento y ayudarla a recuperar poco a poco su vida normal, tal y como evidencian sus redes sociales.

Soto, desconocido para gran parte de los seguidores de Goicoechea, no cuenta con la fama de la instagramer pero sí es muy popular en el exclusivo mundo del espectáculo. De profesión bailarín, el joven ha conseguido un gran currículum que le ha permitido subirse a escenarios de gran renombre y a tener un papel clave en varios programas del prime time.

Cristian comenzó a sentir la pasión por el baile desde pequeño, y ya entonces decidió formarse en danza española y danza moderna. Poco a poco consiguió granjearse un nombre en el mundo del baile, y entre sus logros se encuentra el haber realizado varios spots publicitarios y haber trabajado en varios programas de televisión como Idol Kids, Got Talent, FAMA a bailar o incluso en la gala de Los Goya.

Trabajos de los que guarda un gran recuerdo y de los que no ha dudado presumir en sus redes sociales. "Finalizando Idol Kids, gran experiencia en la que he aprendido y madurado profesionalmente! Por donde empezar a agradecer...", explicó recientemente el joven en una publicación en su Instagram.

Cristian, de trato afable, siempre ha mantenido buena relación con sus compañeros y su profesionalidad tanto fuera como dentro del escenario le ha valido que temporada tras temporada hayan querido contar con él para trabajar. Destaca especialmente el espacio de Got Talent, en el que lleva participando ya varios años.

El hermano de Jessica Goicoechea, al igual que la mayor parte de los artistas, no se ha especializado solo en un ámbito. Además de su aparición en la televisión, el joven ha formado parte del elenco de bailarines de musicales como Titanium, Hoy No Me Puedo Levantar o Flashdance; y ha acompañado a cantantes de la talla de Agoney (24) o de Sweet California, a quienes acompañó durante su gira.

A pesar de que todos estos compromisos le han obligado a viajar mucho y a cambiar su residencia en varios ocasiones, no ha descuidado la relación con su hermana. Soto ha sido un gran apoyo para Goicoechea en estos duros momentos, pero también lo ha sido en lo bueno y no ha dudado de presumir orgulloso de la joven influencer.

Si podían acudir juntos a un evento, no dudaba en posar con ella en el photocall. Si tenían la posibilidad de visitar las famosas colinas de Hollywood o de perderse en los exóticos paisajes de Bali, iban juntos a la aventura. "Orgulloso de ti", escribió recientemente el joven en una publicación con Goicoechea.

Una relación de hermanos que seguro se afianzará tras el duro episodio que ha tenido que vivir la influencer y ante el que Cristian Soto ha demostrado que si su hermana lo necesita, no duda todo en dejarlo para estar a su lado.

Presuntos malos tratos

Tres años después de terminar su relación con Paris Hilton (39) y tan solo unos meses más tarde de cerrar capítulo con Nicole Banner, en diciembre de 2017, Viiperi comenzó a salir con Jessica Goicoechea.

Al poco tiempo la pareja demostró en sus redes sociales que formaban un tándem ganador: guapos, estilosos y con unas figuras casi imposibles, las marcas no dudaban en contratarlos para hacer colaboraciones con ellos.

River Viiperi y Jessica Goicoechea comenzaron su relación en 2017.

Sin embargo, las sonrisas y el amor del que presumían en sus perfiles escondían un lado oscuro. La pareja tenía serios problemas que su entorno más cercano ya conocía, como confirmó la propia María Pombo (25) hace escasas semanas, y que se hicieron públicos el pasado 27 de marzo, cuando Viiperi fue detenido por supuestos malos tratos.

Ese día, los mossos d'esquadra se personaron en la vivienda que compartía la pareja en Barcelona y, tras comprobar que la joven presentaba signos evidentes de violencia, lo detuvieron.

Horas después de conocerse la noticia, Goico se pronunció al respecto: "Agradezco de todo corazón las muestras de apoyo y cariño en estos momentos tan difíciles. Todo este asunto ha sido puesto en manos de mis abogados, quienes son los que se encargan del asunto. Como se trata de un tema delicado y que pertenece a mi vida privada, os pido por favor que se respete mi intimidad. Muchas gracias a todos", escribió.

