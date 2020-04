Elena Tablada y David Bisbal, ¿tregua en la recta final del embarazo? La verdad de su acercamiento

Elena Tablada (39 años) está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida a la espera de que nazca su segunda hija, su primer bebé junto a su marido Javier Ungría (37). La diseñadora se encuentra en la recta final de su embarazo y, según ha podido conocer JALEOS, ya lo tiene todo ordenado y organizado para desplazarse al hospital en esta cuenta atrás de su gestación. El matrimonio está muy ilusionado ante la llegada de una hermana para Ella. Ahora bien, ¿en qué punto se encuentra la relación entre Tablada y David Bisbal (40) en estos momentos tan especiales para la diseñadora?

Hace unos meses, el pasado enero, se publicó que a través de un 'me gusta' en Instagram de Elena en un post del almeriense se había rebajado la tensión y, de algún modo, tendido puentes entre ambas partes después de meses de guerra tanto mediática como judicial. Todo a cuenta del enfado de Bisbal por la, en su opinión, sobreexposición en las redes que Tablada hacía de su hija en común asociándola a marcas publicitarias. Pues bien, este periódico ha podido confirmar que, en efecto, tras el anuncio de embarazo de Elena, esta intentó "llevarse cordial" con el padre de su hija.

Pareciera que el alumbramiento amansó los roces entre ellos, pero, puestos en contacto con el entorno de Tablada, se hace ver que "no hay relación fluida". O, al menos, no la esperada, aunque "más calmada de cara a los medios". La versión de esta parte sostiene que ni Elena ni Bisbal se habrían mostrado "demasiado receptivos" a que el entente se consolide, aunque se desliza el hecho de que la diseñadora sí sigue en sus redes sociales al padre de su hija, pero que el almeriense no le devuelve el follow. Comprobado. Ni qué decir tiene la interacción en la red entre Elena y la actual mujer del cantante, Rosanna Zanetti (31): no se siguen, no se hablan.

Cuando este medio se pone en contacto con el entorno de Bisbal, se es muy claro sobre la relación: "Se hablan únicamente por cuestiones de su hija y cuando es necesario". A Bisbal no le gusta aparecer en los medios de comunicación, nunca ha mercadeado con nada de su vida privada y en esa línea quiere seguir estando: "David no tiene nada en contra de la madre de su hija, faltaría más. Únicamente se puso serio para pedirle lo que le pidió con respecto a Ella y nada más". Sobre esta cuestión, cabe decir que Tablada pixela a su hija cada vez que la sube a Instagram. Dato importante.

Sí reconoce esta persona que, pese a la tirantez, Bisbal "se alegró mucho del embarazo de Elena y la felicitó". Le "desea la mayor felicidad porque también será la de Ella" y "él solo quiere mirar al frente, a su futuro junto a Zanetti". Pero, ¿cuál es la actitud de Rosanna? ¿Cuál ha sido su papel en toda esta historia? Se desliza a este periódico que "ella jamás intermedió, nunca metió guerra entre ambos y simplemente dejó hacer a David lo que él viera conveniente". Sea como fuere, poco ha cambiado la situación entre ambos padres con respecto a hace unos meses: ahora tan solo tiran de corrección cuando toca hacerlo, pero nada más. Cada uno en su casa y Ella, feliz, en la de los dos.

Años de enemistad

Elena Tablada y David Bisbal en una imagen de archiva de 2011. Gtres

Son muchas las ocasiones en las que Elena Tablada ha estado en el punto de mira de las revistas del corazón por las continuas discusiones públicas que ha tenido con el cantante David Bisbal. Aunque los dos estuvieron años juntos y tuvieron a su primera hija, Ella, no queda nada de ese amor que un día sintieron el uno por el otro. O al menos eso parece, ya que ninguno de los dos entiende cómo han podido llegar a esta situación en la que cada vez es más palpable la tensión que hay.

Elena Tablada aseguró a JALEOS en alguna ocasión que suele hacer oídos sordos a todo lo que se dice y se comenta: "Intento vivir mi momento que ya toca, quiero disfrutar de esta etapa". Aunque si que ha explicado que le da miedo que su hija Ella se entere de todo lo que se publique: "No quiero hablar porque a mi hija le perjudica mucho, la red está abierta y en cualquier momento se pueden meter para verla, Ella ya tiene casi 10 años y se da cuenta de todo por eso prefiero no hablar". En conversaciones con este periódico, la diseñadora también mostraba su deseo de tener una relación cordial con el padre de su hija. "La vida misma, cosas de la vida, yo espero que se solucione todo por mi hija", comentaba.

