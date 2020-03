Rosanna Zanetti desvela, por primera vez, la amenaza de aborto que sufrió durante su embarazo

Rosanna Zanetti (31 años) ha querido combatir el aburrimiento que pueda generar este estado de confinamiento compartiendo con sus seguidores detalles, hasta ahora desconocidos, de su maternidad. La actriz y modelo venezolana ha dado a elegir a sus seguidores entre dos temas en sus stories de Instagram: maternidad y belleza. Y por solo seis votos ha ganado la maternidad.

La mujer de David Bisbal (40) ha comenzado a responder las preguntas de sus fans relacionadas con el embarazo de su pequeño Matteo. La modelo, que ha lucido un look totalmente nuevo tras dejarse flequillo y tintarse el cabello, ha asegurado que durante el tiempo que estuvo gestando a su bebé no pudo hacer mucho ejercicio físico, algo que le hubiera gustado poder hacer: "No pude hacer ejercicio durante mi embarazo porque las primeras semanas estaba agotada y porque tuve amenaza de aborto y la cual hizo que estuviese muchas semanas en reposo absoluto".

Rosanna en dos momentos de sus Stories en Instagram.

Un reposo absoluto que ahora le hace mucho más llevadera esta cuarentena, pues puede pasear y caminar por su casa, algo que no podía hacer cuando los médicos le recomendaron reposo por este riesgo de aborto. En cuanto al tiempo que tardó en quedarse embarazada junto a Bisbal, Rosanna afirma que no tardaron nada, solo una semana después de dejar de tomar su tratamiento anticonceptivo llegó el embarazo: "No tardé mucho en quedarme embarazada. Mucha gente me dijo que como había tomado métodos anticonceptivos durante bastante tiempo no se iba a quedar embarazada, algo erróneo".

Sobre el aumento de peso, Rosanna asegura que engordó unos 12 kilos, pero que en el primer trimestre adelgazó, no engordó. Sobre las molestias que le provocó este estado, la modelo explica en sus stories que al comienzo tuvo un cansancio extremo y que solo en el último mes tuvo hinchazón de piernas y pies. A todo esto se añade que los olores y la comida le molestaban mucho: "No podía ver la proteína animal como la carne y pescado".

Y sobre si tuvo antojos o no, Rosanna confiesa que no tuvo ganas de comer pizzas o postres, sino que lo único que quería comer eran lentejas. Un embarazo del que han pasado ya once meses y próximamente su hijo Matteo cumplirá un año. Por último, Zanetti ha confesado que todavía tiene unas estrías que le han quedado del último trimestre: "Justamente me salieron estrías en la última semana del embarazo, en una parte del ombligo. Los primeros días no me hacían feliz, no me he hecho ningún tratamiento para las estrías porque estaba dando pecho y no podía". Unas estrías que ahora tratará de hacer desaparecer. Además, este jueves la venezolana tratará en sus stories de Instagram todos sus trucos de belleza y tips para estar radiante.

En su última publicación, la venezolana ha colgado una imagen suya junto al cantante almeriense perteneciente a su viaje a Japón en la que ambos portan mascarillas, un preludio de lo que más tarde ocurriría en España. Así lo cuenta ella en la publicación: "Cuando viajamos a Japón y publicamos fotos, varías personas nos preguntaban a que se debía el uso de mascarillas en ese país, ahora todos lo tenemos más que claro. Son súper precavidos, respetuosos y considerados entre ellos".

La guerra con Elena Tablada

Son muchas las ocasiones en las que Elena Tablada (39) ha estado en el punto de mira de las revistas del corazón por las continuas discusiones públicas que ha tenido con el cantante David Bisbal. Aunque los dos estuvieron años juntos y tuvieron a su primera hija, Ella, no queda nada de ese amor que un día sintieron el uno por el otro. O al menos eso parece, ya que ninguno de los dos entiende cómo han podido llegar a esta situación en la que cada vez es más palpable la tensión que hay.

Elena Tablada aseguraba en enero a JALEOS que suele hacer oídos sordos a todo lo que se dice y se comenta: "Intento vivir mi momento que ya toca, quiero disfrutar de esta etapa". Aunque sí que explicó que le da miedo que su hija Ella se entere de todo lo que se publica: "No quiero hablar porque a mi hija le perjudica mucho, la red está abierta y en cualquier momento se pueden meter para verla, Ella ya tiene casi 10 años y se da cuenta de todo por eso prefiero no hablar". En conversaciones con este periódico, la diseñadora también mostraba su deseo de tener una relación cordial con el padre de su hija. "La vida misma, cosas de la vida, yo espero que se solucione todo por mi hija", comentaba.

Este enfrentamiento que parecía no tener fin comenzó por una fotografía que compartió Rosanna en sus redes sociales cuando disfrutaba de la Feria de Abril con la pequeña. Ambas iban vestidas igual y era una forma de promocionar la firma de ropa de la que es imagen la modelo venezolana. Esto enfureció a Tablada, primeramente por exponer a su hija sin permiso, y segundo por mostrarla para un 'supuesto fin comercial'. Sin embargo, en todo este tiempo y a pesar de la sentencia judicial, la empresaria no ha cesado en compartir fotografías en redes junto a su hija. Lo que no hace ahora es, tal y como hacía tiempo atrás, asociar a la menor a sus marcas o colaboraciones, y mantiene el cuidado en ese aspecto tras la resolución del juez.

El propio David Bisbal también se pronunció al respecto cuando la polémica estaba en su punto más álgido y la prensa quería conocer su opinión; por eso, en pleno photocall reunió a los periodista y afirmó que era la única vez que se pronunciaría al respecto: "Me gustaría aclarar una cosa muy importante. Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían hablarse, porque son cosas de menores, es porque previamente yo he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca. Que no hable de ella, que no la asocie a marcas… punto".

