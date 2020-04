River Viiperi rompe su silencio tras ser detenido por presunto maltrato a Jessica Goicoechea

La noticia saltaba a los medios el pasado lunes: el modelo River Viiperi (28 años) era detenido tras presuntamente propinar una paliza a su novia, la influencer Jessica Goicoechea (24). Después de que la modelo catalana rompiera su silencio, agradeciendo las muestras de cariño recibidas y asegurando que el asunto se encuentra en manos de sus abogados, el modelo, que saltó a la fama por su relación con Paris Hilton (39), también ha querido manifestarse.

Mientras su número de seguidores no deja de disminuir, River ha compartido un comunicado a través de sus historias de Instagram en la que desmiente los hechos que se le acusan y pide respeto a su intimidad. "Ante las graves especulaciones vertidas sobre mi persona, quiero desmentir rotundamente la versión de los hechos publicada por algunos medios de comunicación en los últimos días", comienza el modelo en su comunicado desmintiendo las graves acusaciones.

El comunicado de River en Instagram.

"Pido respeto e informo de que este asunto, que afecta a mi intimidad, ya se encuentra en manos de mis abogados y asesores para que quede resuelto a la mayor brevedad y de la mejor manera posible", continúa River, que aprovecha el escrito para declarar lo que sigue: "Agradezco enormemente vuestra compresión, el apoyo y el cariño mostrado en estos momentos tan complicados". Sin duda, un comunicado que coincide con el de Jessica en la intención de afrontar este tema en la intimidad. Fue el pasado 30 de marzo cuando saltaba la noticia de que River había sido detenido por, supuestamente, agredir a su pareja sentimental. Los Mossos d'esquadra acudieron el pasado 27 de marzo a casa de la pareja, que vivían juntos en Barcelona, produciéndose el arresto de Viiperi después de que Jessica Goicoechea le reconociera como el autor de las fuertes lesiones que presentaba en el momento en el que llegó la patrulla. Según informaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el detenido pasó a disposición del juzgado de guardia de violencia machista en Barcelona, que acordó su libertad provisional por un delito de lesiones, después de que la Fiscalía no pidiese ninguna medida y que la víctima rechazara declarar contra él.

A las pocas horas, la propia Jessica se pronunciaba: "Agradezco de todo corazón las muestras de apoyo y cariño recibidos en estos momentos tan difíciles. Todo este asunto ha sido puesto en manos de mis abogados, quienes son los que se encargan del asunto. Como se trata de un tema delicado y que pertenece a mi vida privada, os pido por favor que se respete mi intimidad. Muchas gracias a todos".

Viiperi y Goicoechea confirmaron en diciembre de 2017 que estaban juntos a través de sus cuentas de Instagram. Desde entonces se han mostrado muy unidos, posando juntos en los distintos eventos a los que acudían, compartiendo ejercicios y post publicitarios en sus distintas redes sociales... Tanta era su complicidad que hasta el momento él era el representante de la instagramer.

Jessica es una conocida influencer española del mundo del fitness y de la moda que acumula en su Instagram más de 1,2 millones de seguidores. La joven, además, es la impulsora de su propia marca de ropa: Goi. River, por su parte, es un modelo e influencer que se hizo conocido hace años por mantener una relación sentimental con Paris Hilton (39).

Polémicas declaraciones

El pasado mes de mayo el modelo realizaba un reportaje en la revista Vanity Fair donde también concedió una entrevista sobre el mundo de la moda. Lo más curioso y polémico de las declaraciones que ofreció en ese momento fue lo que comentó sobre el movimiento feminista Me Too: "Estoy en contra de la gente que se está quejando. Es fácil decir que hace 30 años te intentaron acosar, cuando en realidad si tú te pusiste en esa situación fue porque tú quisiste. He hecho fotos con mucha gente y conmigo nunca se ha sobrepasado nadie. Siempre va a haber momentos incómodos, pero si tú pones la raya, pones la raya". Unas palabras del ibicenco que hoy cobran especial relevancia.

Viiperi siempre ha mostrado una pose muy segura y una personalidad sin complejos, tal y como se puede ver en sus innumerables declaraciones en photocalls y eventos públicos. Siempre ha estado al lado de su novia pero controlando la situación, porque además de su pareja ha sido su representante y ha gestionado, aceptado y rechazado todos aquellos trabajos y marcas que solicitaban la presencia de Goicoechea.

[Más información: El historial de detenciones de River Viiperi, presunto agresor de Jessica Goicoechea]