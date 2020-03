Las polémicas palabras machistas de River Viiperi un año antes de su detención por presuntos malos tratos

SOBRE EL 'ME TOO'

Este lunes saltaba el escándalo. El 27 de marzo los Mossos d'escuadra se personaron en el domicilio de la pareja de modelos e influencers River Viiperi (28 años) y Jessica Goicoechea (24) en Barcelona tras la llamada de auxilio de ella. Una vez dentro, la catalana mostraba fuertes lesiones en su cuerpo e identificó al ibicenco como el autor de las mismas. Ante esta noticia, muchos de los más de un millón de seguidores de la también empresaria de moda inundaron de mensajes de apoyo sus perfiles sociales.

Una de las compañeras de profesión que ha brindado su ayuda a Goicoechea es la conocida influencer María Pombo (25). Con una foto de Jessica vestida de violeta -color identificado con el poder de la mujer- y mostrando a su lado el lema #noestássola, la madrileña ha hecho público su rechazo a la violencia machista. Pero algo llamaba la atención de esa publicación. La joven modificaba su mensaje de apoyo cinco minutos después de compartirlo. En ese mismo Story podía leerse la frase "aunque yo ya te lo dije". Sin embargo, Pombo decidió no crear mayor polémica y borró esa parte antes de que se difundiera masivamente en las redes.

Este hecho atestiguaría que el entorno de Goi -como se hace llamar en el panorama internacional- podría haber vivido situaciones desagradables o verificar actitudes machistas por parte de River Viiperi con anterioridad a la detención. Y la realidad es que existen pruebas ya publicadas que demuestran un perfil muy alejado del feminismo que podría caracterizar al joven.

River controlaba el aspecto de 'management' de su novia, Jessica Goicoechea.

El pasado mes de mayo el modelo realizaba un reportaje en la revista Vanity Fair donde también concedió una entrevista sobre el mundo de la moda. Lo más curioso y polémico de las declaraciones que ofreció en ese momento fue lo que comentó sobre el movimiento feminista Me Too: "Estoy en contra de la gente que se está quejando. Es fácil decir que hace 30 años te intentaron acosar, cuando en realidad si tú te pusiste en esa situación fue porque tú quisiste. He hecho fotos con mucha gente y conmigo nunca se ha sobrepasado nadie. Siempre va a haber momentos incómodos, pero si tú pones la raya, pones la raya". Unas palabras del ibicenco que hoy cobran especial relevancia.

Viiperi siempre ha mostrado una pose muy segura y una personalidad sin complejos, tal y como se puede ver en sus innumerables declaraciones en photocalls y eventos públicos. Siempre ha estado al lado de su novia pero controlando la situación, porque además de su pareja ha sido su representante y ha gestionado, aceptado y rechazado todos aquellos trabajos y marcas que solicitaban la presencia de Goicoechea.

Además de estos hechos, los fans más fieles de Jessica siempre manifestaron que desde que la relación entre la catalana y el ex de Paris Hilton (39) se hizo oficial, las fotos de la influencer mostraban un aura de soledad continua. Esto hizo sospechar a los seguidores de la barcelonesa que River ejercía una sobreprotección excedida sobre ella, hasta el punto de que llegaron a preocuparse. Tanto es así, que cuando Goicoechea empleaba las herramientas de Instagram para que sus admiradores le hicieran llegar preguntas, muchas de ellas eran del tipo "¿Eres feliz?", y la modelo insistía en que tenía problemas sin importancia como todo el mundo y que no podía quejarse de su situación. También justificaba su carácter más apagado de sus últimos eventos públicos achacándolo a su timidez ante la gente.

River Viiperi y Jessica Goicoechea mostraban en redes una vida idílica.

Tras el escándalo de supuestos malos tratos, la fundadora de Goi Clothing y Goi Cosmetics -sus negocios de moda y belleza- ha querido pronunciarse al respecto para pedir discreción y dejar que todo siga los cauces que proceden en esta horrible circunstancia: "Agradezco de todo corazón las muestras de apoyo y cariño en estos momentos tan difíciles. Todo este asunto ha sido puesto en manos de mis abogados, quienes son los que se encargan del asunto. Como se trata de un tema delicado y que pertenece a mi vida privada, os pido por favor que se respete mi intimidad. Muchas gracias a todos".

